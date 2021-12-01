الطريقة الآمنة لتحديث تعاريف الأجهزة في ويندوز 11

الوكيل الإخباري - يعمل ويندوز 11 على تحديث تعاريف الأجهزة بشكل تلقائي دون تدخل من المستخدم وذلك مع أغلب الأجهزة التي تستخدمها معه.



ولكن يحتاج بعض المستخدمين إلى تحديث تعاريف أجهزتهم بشكل تلقائي من أجل الحصول على أفضل أداء من هذه الأجهزة.



كما تحتاج بعض الأجهزة إلى تعاريف خاصة بها مثل بطاقات الرسوميات أو بطاقات الصوت الاحترافية لذلك يجب عليك تحديثها يدويًا.

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يعمل ويندوز 11 كما قلنا على تحديث الأجهزة بشكل تلقائي عندما تقوم بتحديث النظام دائمًا، ويعني هذا أنك تحتاج لانتظار تحديث النظام حتى يتم تحديث التعاريف بشكل تلقائي.

ويمكنك الوصول إلى التحديثات التكميلية لتعاريف الأجهزة في ويندوز 11 عبر اتباع الخطوات التالية:

1- توجه إلى إعدادات النظام في ويندوز 11 عبر قائمة إبدأ أو الضغط على زري علامة الويندوز وحرف i.

2- ثم اختر قسم تحديثات ويندوز من القائمة اليسرى في الشاشة.



3- بعد ذلك اختر الاختيارات المتقدمة للتحديثات.

4 - ثم توجه إلى اختيار التحديثات الاختيارية عبر قائمة التحديثات الموجودة في النافذة أمامك.

5 - تجد بعد ذلك مجموعة من التحديثات الاختيارية الموجودة للأجهزة في حاسوبك، ويمكنك اختيار الأجهزة التي ترغب في تحديثها من القائمة كما ترغب.

6 - بعد ذلك اضغط على اختيار تثبيت التعاريف التي ترغب فيها مباشرةً عبر هذه القائمة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية