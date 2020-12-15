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الثلاثاء، 15-12-2020 01:47 م

الطلب من مواقع التواصل الاجتماعي تقديم معلومات حول جمع البيانات الشخصية

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الوكيل الاخباري - أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أوامر لتسع شركات تعمل في مجال مواقع التواصل الاجتماعي وبث المقاطع المصورة، تطلب منها تقديم بيانات حول كيفية جمعها للمعلومات الشخصية واستخدامها وتقديمها، وممارساتها الإعلانية ومشاركة المستخدم، وكيف تؤثر ممارساتها على الأطفال والمراهقين.

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وأصدرت اللجنة قرارا بموجب بند يخولها القيام بطلب مثل هذه الاستشارات من الشركات المعنية، تطالبها بتقديم المعلومات المطلوبة.


ومن هذه الشركات كل من Amazon.com، Inc.، ByteDance Ltd.
بالإضافة لعدد من المواقع التي تقوم بعرض مقاطع مصورة كمواقع TikTok ،Discord ،Facebook، Reddit ،Snap ،Twitter ،WhatsApp وYouTube.


وتسعى اللجنة المعروفة اختصارا بـ FTC، للحصول على معلومات تتعلق باستخدام البيانات الشخصية للمشتركين بالإضافة للمحتوى الإعلاني لها.


هذا وصوت على مشروع القرار 4 أشخاص فيما صوت عضو آخر من اللجنة بالرفض، بحسب ما جاء في بيان اللجنة على موقعها.


يذكر بأن لجنة التجارة الفيدرالية تعنى بتعزيز المنافسة وحماية المستهلكين وتثقيفهم، كما تعنى بمواضيع المستخدم والإبلاغ عن عمليات الاحتيال والممارسات التجارية السيئة عبر الإنترنت.

 

سبوتنيك

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