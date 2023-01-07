السبت 07-01-2023
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السبت، 07-01-2023 02:23 م

الظهور كنسخة كرتونية.. ميزة في زووم

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الوكيل الإخباري - أضافت زووم ميزة تحول مستخدمي تطبيقها إلى رسوم كرتونية مشابهة للرسوم الكاريكاتورية البشرية التي تستخدمها ميتافيرس.

الهدف من هذه الميزة، هي إضافة المزيد من الحيوية للاجتماعات الأقل رسمية، مما يتيح لك أن تكون حاضراً دون الظهور أمام الكاميرا بشخصيتك الحقيقية.

ومن المتوقع أيضاً أن يطرح زووم ميزات جديدة للوجه وتسريحات الشعر وخيارات التخصيص مع الإصدار التجريبي لهذه الميزة.

كما تم الإعلان عن قوالب كاختصارات لأنواع الاجتماعات المختلفة، حيث يمكنك الآن إنشاء القوالب الخاصة بك أو الاختيار من بين إعدادات جاهزة تشمل: الاجتماعات الكبيرة، والتسميات التوضيحية الآلية، والمحتوى المسجل تلقائياً.

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وستضيف الشركة قريباً أيضاً رسائل وردود فعل مترابطة للمحادثات داخل الاجتماع، على غرار ما تراه في فيس بوك مسنجر أو آي مسج، تسهل سلاسل الرسائل معرفة الرسالة التي يرد عليها شخص ما. وبالمثل، تساعد تفاعلات الرموز التعبيرية في تنظيف الدردشة وإقران الاستجابة بالرسالة الأصلية.

أخيراً، تضيف الشركة أسئلة وأجوبة في الاجتماعات. والهدف هو أن يظل مضيفو الاجتماعات منظمين، وتتيح النافذة المنبثقة آمب آند كيو لمضيفي الاجتماعات عرض الاستعلامات أو الإجابة عنها أو رفضها. ويمكنهم أيضاً اختيار ما إذا كان بإمكان المشاركين عرض جميع الأسئلة أو الإجابة عليها فقط، وفق ما أورد موقع إن غادجيت الإلكتروني. 

 

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