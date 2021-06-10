الخميس 10-06-2021
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بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازة سـنـوية ابتداءً من الاحد
الحكومة : إعادة تفعيل المخالفات بشكل أكبر
مصدر لـ الوكيل : لم يتم تأجيل أقساط القروض في البنوك
الخصاونة يزور منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية
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أخبار الشركات
المناصير للزيوت والمحروقات تعلن عن الرابح السادس بسيارة Nissan Kicks - فيديو
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BCI Mobile تجمع تبرعات موظفيها في الأردن وفلسطين والعراق لدعم غزة
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هل تخفض من معدل الجلطات لمصابي كورونا.. دراسة صادمة تنفي وهم الأسبرين
دعوة للسماح للمواطنين المطعمين بلقاح 'سبوتنيك V' الروسي بدخول الاتحاد الأوروبي
كندا تحتل المرتبة الأولى بين مجموعة العشرين بتطعيم 71 % من سكانها
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5 نصائح للعودة للنادي الرياضي وتجنب العدوى
تسجيل أول إصابة بشرية فى العالم بسلالة أنفلونزا الطيور
والدتا فرح وسارة ترويان تفاصيل مؤلمة في أحداث غزة الأخيرة