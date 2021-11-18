العثور على بوتات ديسكورد يصبح أسهل

الوكيل الإخباري - قامت شركة ديسكورد ببناء منصة التطبيقات الخاصة بها على أساس البوتات على مدار السنوات القليلة الماضية.

اضافة اعلان



وتستخدم أكثر من 30 في المئة من خوادم المنصة البوتات. ويتم استخدام 430 ألف منها كل أسبوع عبر ديسكورد بواسطة 150 مليون مستخدم نشط شهريًا.



وبعد أن أصبحت البوتات جزءًا مهمًا من المنصة، فإن الشركة تتبناها بشكل أكبر مع القدرة على البحث والتصفح بحثًا عن برامج البوت عبر ديسكورد.

وتبدأ ميزة اكتشاف التطبيقات الجديدة في الظهور في المنصة في ربيع عام 2022. ويمكن اكتشاف التطبيقات والبوتات التي تم التحقق منها (التي يبلغ مجموعها نحو 12000 في الوقت الحالي) من خلال هذه الميزة.



ويتمكن المطورون من تفعيل إمكانية الاكتشاف بمجرد أن يكونوا مستعدين لمجموعات جديدة من المستخدمين الذين يمكنهم العثور بسهولة على برامج البوتات الخاصة بهم.



وتعد البوتات قوية عبر المنصة، حيث تقدم مجموعة من التخصيصات للخوادم. ويقوم مالكو خوادم المنصة بتثبيت برامج البوت عبر الخوادم للمساعدة في تعديلها أو تقديم ألعاب مصغرة أو ميزات لمجتمعاتهم.



وهناك بوتات شائعة تنشر الصورة الهزلية على أساس يومي، أو بوتات تساعدك في إنشاء بوتات خاص بك، أو بوتات موسيقية تتيح لمستخدمي المنصة الاستماع إلى الأغاني معًا.

وتم إجبار اثنين من أشهر برامج البوتات الموسيقية، وهما Rythm و Groovy، على التوقف عن العمل مؤخرًا من قبل شركة جوجل. وذلك نظرًا لاستخدامهما يوتيوب لتشغيل الموسيقى في خوادم ديسكورد.



وهزت هذه الحادثة مجتمع بوتات المنصة وأكدت أن برامج بوتات المنصة تزداد شهرة بما يكفي لتلاحظها الشركة الضخمة المتعددة الجنسيات مثل جوجل.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية