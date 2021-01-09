العثور على مشكلة أمنية في تطبيق تيليجرام

الوكيل الإخباري _ كشف تقرير حديث عن امكانية الهاكرز القيام باستخراج الموقع الدقيق للمستخدمين من خلال ميزة في تطبيق تيليجرام، والتي يمكن أن تساعد الملاحقين في الحصول على الموقع الجغرافي الدقيق للمستخدمين.

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وقد اشار باحث أمني مستقل الى أنه يمكن استغلال ميزة "People Nearby" في تليجرام لمعرفة الموقع الدقيق لتتبع المستخدم.



وحسبما جاء في التقرير : "يتيح تليجرام للمستخدمين إنشاء مجموعات محلية داخل منطقة جغرافية، حيث قال الباحث إن المحتالين غالبًا ما ينتحلون موقعهم لتحطيم هذه المجموعات ثم يروجون لاستثمارات البيتكوين المزيفة وأدوات القرصنة وأرقام الضمان الاجتماعي المسروقة وغير ذلك من عمليات الاحتيال.



وقال الباحث في رسالة بريد إلكتروني لـ ArsTechnica: "لا يفهم معظم المستخدمين أنهم يشاركون مواقعهم، وربما عنوان منازلهم، إذا استخدمت أنثى هذه الميزة للدردشة مع مجموعة محلية ، فيمكن أن يلاحقها المستخدمون غير المرغوب فيهم"، لكن لحسن الحظ يتم إيقاف تشغيل ميزة "الأشخاص القريبون" افتراضيًا ويمكن أن تكون ميزة مفيدة عند تشغيلها.





المصدر : اليوم السابع



