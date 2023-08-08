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الثلاثاء، 08-08-2023 09:43 ص

العراق يحجب تطبيق تيليغرام

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الوكيل الإخباري- قال العراق الأحد إنه حجب تطبيق تيليغرام للرسائل الفورية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الوطني.

وقالت وزارة الاتصالات العراقية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حجب تطبيق (تيليجرام) جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون".

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وأضافت أن "مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات".

 

البيان


 




 

 


 

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