العلاقة بين ويندوز 11 وفيستا

الوكيل الإخباري - حقق ويندوز 11 نجاحًا كبيرًا من قبل أن تم إطلاقه رسميًا وقد تلقى المستخدمين خبر الإعلان عنه برحابة كبيرة، إلا أن بعض النقاط قد أثارت قلق وحيرة المستخدمين، ومنها متطلبات تشغيله المرتفعة.

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ظهرت كثير من الأخبار عن Longhorn قبل 20 عامًا من الآن وهذا كان الاسم المعبر عن الإصدار الجديد أثناء فترة تطويله من ويندوز والذي سيأتي لخلافة ويندوز XP.



وأثناء تطويره حمل هذا النظام الجديد أكثر من تغيير رئيسي ومن بينها مظهر جديد كليًا يحمل الاسم Slate، إلى جانب تطبيق جديد لإدارة الملفات لخلافة متصفح الملفات الذي لازال باقيًا حتى الآن مع تأثيرات ثلاثية الأبعاد في جميع أنحاء النظام



وقد مر هذا النظام بصعاب عديدة في مراحل التطوير إلى أن تم إطلاقه في عام 2006 تحت اسم ويندوز فيستا مع خاصية التطبيقات المصغرة Widgets والتي حملت حينها الاسم Gadgets إلى جانب الكثير من المؤثرات البصرية في النظام، والتي أهلكت بطاقات المستخدمين الرسومية.

وطبقًا لنظرية الأرقام الزوجية والفردية، فنظام فيستا كان الإصدار السادس من أنظمة ويندوز وبالطبع أسباب فشله لم تكن متعلقة فقط بالرقم، فهذا مجرد تناول ساخر للوضع.



وبعدها بعام واحد تم إطلاق نظام ويندوز 7 كواحد من أفضل أنظمة التشغيل على الإطلاق، والذي لازال يستخدم من طرف ملايين المستخدمين حول العالم.



وقد ينظر البعض للإصدار الحادي عشر من ويندوز بأنه النسخة الثانية من ويندوز فيستا حيث يأتي هو الآخر تغييرات كبيرة على التصميم، إلى جانب احتياج لمواصفات داخلية معينة لأجهزة الحاسب الشخصي، مع شريحة TPM الإجبارية لعمل النظام وكذلك خاصية Widgets والتأثيرات البصرية.





ولعل نظام ويندوز 11 هو الشكل الذي كان من المفترض لنظام ويندوز فيستا أن يكون عليه لكن حقًا هناك فروق كبيرة بين النظامين، وهناك فروق كبيرة بين الأزمنة التي عاصرها كلًا منهم. ويندوز فيستا أتى في وقت كانت الأجهزة في محدودة، على عكس الوقت الحالي.



وعُرفت مايكروسوفت بأنها شركة تتعلم فعلًا من أخطائها، وخطأها الأكبر كان ويندوز 8 بدون شك وفيستا من قبله وما هي إلا مسألة وقت حتى يتم إطلاق ويندوز 11 ونعرف ما إذا كان إعادة لتجربة سيئة، أم بداية موفقة لإصدارات جديدة من ويندوز.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية