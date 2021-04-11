الـ5G.. خطر على الصحة والبيئة؟

الوكيل الاخباري - أشارت دراسة حديثة أُجريت في المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة الأميركية إلى أن موجات الـ 5G لا تتّسم بالطاقة اللازمة التي يمكنها أن تؤثر سلباً في الخلايا البشرية. ولهذا ذكرت في تقريرها أنها لا تُلحق الضرر بصحة الإنسان.

اضافة اعلان



أما في فرنسا فأشار أوليفييه ميركل، الخبير في الوكالة الوطنية لأمن الصحة والتغذية والبيئة، إلى أنه "لا يمكننا تأكيد أن لا خطر يترتب على استخدام هذه الموجات"، وقال: "لا يمكننا ذلك. لا يمكن العلم حتى الساعة تقديم إجابة كافية في هذا الشأن".



وفي المقابل، رأى أنطوان لونزيل، رئيس تحرير مجلة We Demain العلمية، أن استخدام تقنية الـ5G المتطورة يتطلب إنتاج المزيد من الأدوات ومن الهواتف الخليوية وأجهزة الإرسال التي تعتبر في معظمها غير قابلة للتدوير، وهو ما يمكن أن يُلحق الضرر بالبيئة بحسب رأيه. إذاً، يبدو أن العلم حالياً في حيرة من أمره في هذا الشأن، وعلى أية حال يُنصح دائماً بعدم المبالغة في استخدام الأجهزة الذكية.

لها