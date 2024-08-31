الفراولة.. OpenAI تقترب من إطلاق الجيل الخامس من ChatGPT

الوكيل الإخباري- كشفت تقارير حديثة معلومات جديدة بشأن مشروع Strawberry (الفراولة) السري لشركة OpenAI، والذي يتوقع أن يكون الإصدار الخامس من ChatGPT، مشيرة إلى احتوائه على مزايا تفوق ما كان في النماذج السابقة، خاصة في مجالات الرياضيات والبرمجة.

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ونقل موقع "theinformation" عن مصادر وصفها بأنها مطلعة على المشروع، توقعها إطلاقه، قبل نهاية العام الجاري، وأن يكون قادراً على حل المشكلات الرياضية بصورة أفضل مما قدمته نماذج الذكاء الاصطناعي السابقة.



وسبق أن تعرضت منصة ChatGPT لانتقادات لاذعة؛ بسبب أدائها في الرياضيات، وظهرت شكاوى عديدة من ارتكاب المنصة أخطاءً في حل مسائل بسيطة، ما أثار تساؤلات بشأن دقة نموذج الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.



وأرجع خبراء وقوع هذه الأخطاء إلى نقص المعلومات الرياضية في البيانات التي سبق تدريب النموذج عليها.



وإلى جانب التحسينات في الرياضيات، من المتوقع أن يوفر النموذج الجديد نطاقاً أوسع من القدرات الإدراكية المتقدمة، بما في ذلك حل الألغاز المعقدة مثل لعبة "Connections" التي تنشرها صحيفة "نيويورك تايمز".