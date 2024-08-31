الفراولة.. OpenAI تقترب من إطلاق الجيل الخامس من ChatGPT

ونقل موقع "theinformation" عن مصادر وصفها بأنها مطلعة على المشروع، توقعها إطلاقه، قبل نهاية العام الجاري، وأن يكون قادراً على حل المشكلات الرياضية بصورة أفضل مما قدمته نماذج الذكاء الاصطناعي السابقة.
وسبق أن تعرضت منصة ChatGPT لانتقادات لاذعة؛ بسبب أدائها في الرياضيات، وظهرت شكاوى عديدة من ارتكاب المنصة أخطاءً في حل مسائل بسيطة، ما أثار تساؤلات بشأن دقة نموذج الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
وأرجع خبراء وقوع هذه الأخطاء إلى نقص المعلومات الرياضية في البيانات التي سبق تدريب النموذج عليها.
وإلى جانب التحسينات في الرياضيات، من المتوقع أن يوفر النموذج الجديد نطاقاً أوسع من القدرات الإدراكية المتقدمة، بما في ذلك حل الألغاز المعقدة مثل لعبة "Connections" التي تنشرها صحيفة "نيويورك تايمز".
وأفادت تقارير بأن المشروع الجديد جرى عرضه بالفعل على مسؤولين في الأمن القومي، ما يزيد من أهمية المشروع، وهو ما يتماشى مع ما صرحت به الشركة بأنها ستطلع الحكومة الأميركية على نماذجها الذكية القادمة قبل إطلاقها.
ومن المرجح الكشف عن المشروع بحلول سبتمبر أو أكتوبر، وربما يتم دمج نسخة مصغرة منه في الإصدار الخامس من ChatGPT، وإذا لم يصبح جزءاً من ChatGPT 5، فإنه ربما يُستخدم في تحسين جودة البيانات التدريبية لنموذج الذكاء الاصطناعي التالي، بهدف تقليل الأخطاء التي يُشار إليها عادةً بـ"الهلاوس Hallucinations"
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