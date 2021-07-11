الكسب من الفيديوهات مايكروسوفت

الوكيل الإخباري - عندما حدثت شركة مايكروسوفت تطبيق الاتصالات مايكروسوفت تيمز بطريقة أكثر تعقيدًا لتقديم عروض PowerPoint في شهر يناير، نشرت الشركة تدوينة مكون من 500 كلمة حول الميزة.

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ويمكن للأشخاص قراءة التدوينة ومحاولة معرفة كيفية استخدامها، أو يمكنهم الرجوع إلى موقع يوتيوب.

وعبر خدمة الفيديو المملوكة لشركة جوجل، نشر موظف سابق في مايكروسوفت يدعى كيفن ستراتفيرت مقطع فيديو على وضع Presenter لأكثر من 800 ألف مشترك.

وحصد الفيديو أكثر من 180 ألف مشاهدة ومئات التعليقات. مايكروسوفت نفسها لم تنشر فيديو حول هذا الموضوع.



وقال ستراتفيرت: نجحت في تكوين جمهور لمايكروسوفت. يجذب محتوى الشركة نسبة مشاهدة أكبر بكثير من المحتوى غير التابع لها.



وقد يكون لذلك علاقة بمدى وصول منتجات مايكروسوفت، حيث استحوذت الشركة على 86 في المئة من سوق البريد الإلكتروني في عام 2020، مع 1.2 مليار مستخدم لحزمة أوفيس.



ومع ذلك، لا يعرف كل واحد من هؤلاء البالغ عددهم 1.2 مليار شخص كيفية القيام بكل شيء في حزمة أوفيس.

ويحتاج الأشخاص أيضًا إلى مواكبة آخر التحديثات التي توفرها الشركة. وتساعد مقاطع الفيديو من ستراتفيرت عبر يوتيوب في ذلك. وتحصل هذه الفيديوهات أحيانًا على مشاهدات أكثر من مقاطع الفيديو الرسمية من الشركة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





