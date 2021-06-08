الثلاثاء 08-06-2021
الوكيل الاخباري

بتكوين تهوي بسبب التشدد الأمريكي والصيني‎

مناطق في عراق الأمير .. بلا صرف صحي

انخفاض أسعار النفط عالميا

في ظل شح المياه .. مواسير تالفة في عدد من المناطق

أسعار الذهب الثلاثاء 8/6/2021

متسولة تحاول تقديم رشوة لعدم ضبطها بعمان

المياه: ناقل البحرين انتهى بسبب عدم الاتفاق بين أطراف المشروع

مناشدة لتعيين جامعية متفوقة من ذوي الاحتياجات الخاصة في ' التربية'

كوريا الشمالية تواجه أزمة إنسانية خطيرة

الزراعة تفتح باب استيراد الدواجن من الدول المسموح بها

الثلاثاء، 08-06-2021 10:10 ص

الكشف عن أبرز علامات احتضار الهاتف الذكي

gettyimages-1060934730-640x640


الوكيل الاخباري - كشفت خبيرة روسية متخصصة بتكنولوجيا الهواتف الذكية، أنستاسيا أليتشيفا، عن أبرز العلامات التي تشير إلى احتضار الهاتف ونهايته.

اضافة اعلان

وعددت الخبيرة الروسية أليتشيفا لموقع " 1prime" الروسي، العلامات الخمس الأساسية التي تشير إلى نهاية الهاتف الذكي وعلى صاحبه الاستعداد لاختيار هاتف جديد.


وقالت الخبيرة: "أبرز علامة هي في حال حصول أي مشكلة مع شاشة الهاتف، حيث تعتبر الشاشة من أبرز مكونات الهاتف وتؤثر على عمله بشكل مباشر".


وتابعت أليتشيفا، قائلة:"يمكن حل المشكلة عن طريق استبدال الشاشة، لكن هذا الإجراء مكلف ولا يمكن أن يساعد دائما".


أما العلامة الثانية بحسب الخبيرة، فهي "التجمد" المتكرر للهاتف والإخفاقات المختلفة - كل هذا يشير إلى ازدحام البرنامج ما يؤدي إلى إتعاب الهاتف والذاكرة.


كما كشفت عن العلامة الثالثة وهي ارتفاع درجة حرارة البطارية، مشيرة إلى أن "ارتفاع درجة حرارة البطارية عندما يكون الهاتف الذكي في حالة راحة هي إشارة جادة لاستبداله".


وأضافت الخبيرة أن العلامة الرابعة عبارة عن خطوط وعيوب مختلفة تظهر على الشاشة، بالإضافة إلى الانقطاع المتكرر عن الشبكة والانقطاع التلقائي للهاتف".

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10

فيسبوك تتيح لصناع المحتوى النشر مجاناً دون عمولة

60a2043d42360402c834b958

شركة سبيس إكس تطلق قمراً صناعياً الى الفضاء

36d6cd3e-0e18-4168-b442-e425cfdfacee

رسم خريطة جديدة لأنسجة المخ البشري بمساعدة جوجل

افضل-وقت-للنشر-على-انستقرام-670x418

انستغرام توسع فائدة أدوات العلامة التجارية

640

متصفح علي بابا يجمع بيانات مستخدميه

twitter-1-1

تويتر يعلن عن اطلاق ميزة جديدة

أخبار متعلقة
يكو

تطبيق لتقصي أمراض القلب عبر الهواتف الذكية