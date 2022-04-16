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السبت، 16-04-2022 12:35 م

الكشف عن تغييرات في تويتر

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الوكيل الإخباري- أثارت أخبار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مع عرضه الاستحواذ الكامل على شركة «تويتر» مقابل 41 مليار دولار، التساؤلات حول التغييرات التي قد يدخلها أحد أغنى أغنياء العالم فيما لو اشترى المنصة الشهيرة.

الملياردير، الذي يتبعه نحو 81 مليونا على تويتر لطالما انتقد «العصفور الأزرق»، مؤكدا في الوقت عينه أن لديه إمكانات هائلة، إلا أنه لا يطورها! وردا على سؤال كيف قد يغير رئيس تسلا أشهر مواقع التواصل في العالم، كشف الرجل الذي بات أكبر مساهم في تويتر عبر شرائه الأسبوع الماضي 9% من أسهمها، خلال حديث مع برنامج TED Talks الشهير، أنه يجب على موقع التغريدات فتح مصدر خوارزميته، مشيرا إلى أن المنصة باتت ساحة مدينة واقعية.

وشدد على أهمية أن تكون هناك مساحة واسعة لحرية التعبير على تويتر، مضيفًا «من المهم أن يكون لدى الناس القدرة على التحدث بحرية ضمن حدود القانون». وأوضح أنه يجب على تويتر أن يوضح للمستخدم في حال تم إجراء أي تغييرات على تغريداته، وبالتالي أي أحد يكون على اطلاع بالإجراء الذي تم اتخاذه.

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عكاظ

 




 

 


 

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