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الأحد، 13-12-2020 10:10 ص

الكشف عن حقيقة مخاطر ترك الهاتف بجوارك أثناء النوم

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الوكيل الاخباري - أعلنت جمعية المستهلك الروسية "روسكاتشيستفا"، اليوم الأحد، عن دحضها لكل الشائعات المرتبطة بشأن مخاطر الهواتف الذكية على الإنسان.

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وكشف الخبير الروسي العامل كمتخصص بالاختبارات في جمعية المستهلك الروسية، سيرغي كوزمينكو، أن كل الشائعات والأخبار المتعلقة بمخاطر تواجد الهواتف الذكية بقرب الإنسان وجسمه خلال الليل هي مجرد معلومات غير صحيحة ودقيقة.


وأشار كوزمينكو إلى أنه لا يوجد تأكيد علمي للآثار السلبية لإشعاع الهاتف الذكي على البشر حتى الآن.


وأوضح الخبير قائلا: "في التقرير الختامي لمنظمة الصحة العالمية عام 2014 التي تلخص 20 عاما من البحث بشأن هذه القضية لم يتم العثور على ارتباط بين زيادة خطر الإصابة بأية أمراض واستخدام الهواتف المحمولة".


وحث كوزمينكو على التوقف عن استخدام الهواتف الذكية قبل الذهاب إلى النوم، حيث يمكن أن يضر بالبصر.

 

سبوتنيك

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