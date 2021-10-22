الجمعة 22-10-2021
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الكشف عن قائمة الهواتف التي ستتوقف عن دعم واتس آب مطلع نوفمبر

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الجمعة، 22-10-2021 02:37 م

الكشف عن قائمة الهواتف التي ستتوقف عن دعم واتس آب مطلع نوفمبر

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الوكيل الإخباري - سيتوقف تطبيق "واتس آب" قريبا عن العمل على أكثر من 50 طرازا للهواتف، ما يحجب الوصول إلى خدمات الرسائل ومشاركة الصور والفيديو في النظام الأساسي.

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وستتوقف خدمات "واتس آب" عن العمل في 53 طرازا من الهواتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتقوم المنصة - التي يستخدمها ما يقرب من ملياري شخص حول العالم - بتحديث أنظمة التشغيل الخاصة بها كل عام.


وتواجه الهواتف التي تكافح لمواكبة التغيير القادم المستحق في 1 نوفمبر، إغلاقا تاما لتطبيق "واتس آب".


وبهذا الصدد، أعدّ موقع "إكسبريس" قائمة بجميع النماذج المتأثرة.
ستتوقف الهواتف الذكية عن دعم "واتس آب" إذا كانت أنظمة التشغيل الخاصة بها قديمة جدا. وبالنسبة لمستخدمي هواتف "أندرويد"، سيتوقف "واتس آب" عن العمل على النماذج المزودة بنظام Android 4.0.4 أو الأقدم منها.
وستتوقف أجهزة "آيفون" عن تشغيل التطبيق إذا كان لديها إصدارات iOS 9 أو أقدم من البرنامج.


وبدون تحديث، ستتوقف نماذج "أندرويد" المحددة هذه عن دعم التطبيق بعد 1 نوفمبر:


Galaxy Trend Lite
Galaxy Trend II
Galaxy SII
Galaxy S3 mini
Galaxy Xcover 2
Galaxy Core
Galaxy Ace 2
Lucid 2
Optimus F7
Optimus F5
Optimus L3 II Dual
Optimus F5
Optimus L5
Best L5 II
Optimus L5 Dual
Best L3 II
Optimus L7
Optimus L7 II Dual
Best L7 II
Optimus F6, Enact
Optimus L4 II Dual
Optimus F3
Best L4 II
Best L2 II
Optimus Nitro HD
Optimus 4X HD
Optimus F3Q
ZTE V956
Grand X Quad V987
Grand Memo
Xperia Miro
Xperia Neo L
Xperia Arc S
Alcatel
Ascend G740
Ascend Mate
Ascend D Quad XL
Ascend D1 Quad XL
Ascend P1 S
Ascend D2
Archos 53 Platinum
HTC Desire 500
Caterpillar Cat B15
Wiko Cink Five
Wiko Darknight
Lenovo A820
UMi X2
Run F1
THL W8
و سيتعين على الأشخاص الذين يستخدمون ثلاثة نماذج محددة من "آيفون"، التأكد من تحديث هواتفهم أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى "واتس آب". وتشمل:
• iPhone SE
• iPhone 6S
• iPhone 6S Plus

روسيا اليوم


 




 

 


 

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