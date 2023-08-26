الكشف عن منافس "إيرتاغز" الجديد من سامسونغ

الوكيل الإخباري- أصدرت شركة سامسونغ الجيل الجديد من جهاز التتبع الخاص بها Samsung SmartTag 2 هذا الأسبوع، وذلك على واجهة متجر ملحقات الهواتف المحمولة البريطانية MobileFun.



ووفقاً لهذه القائمة، يتميز هذا الإصدار المُحدث من جهاز التتبع المعتمد على تقنية البلوتوث من سامسونغ بوظيفة تتبع بلوتوث وUWB.



وعلى غرار نظام التتبع "فايند مي" من آبل، تم تصميم SmartTag 2 للعمل مع نظام SmartThings Find الخاص بشركة سامسونغ، مما يسمح لك بتحديد الموقع الحالي للعلامة عبر هاتف ذكي من سامسونغ.

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وفي حين أن نظام SmartTag 2 ونظام SmartThings Find من سامسونغ جذابان، فقد لاحظ المستخدمون غياباً مميزاً في قائمة MobileFun، وعلى وجه التحديد، لا يوجد ذكر للتوافق مع أي نظام آخر لتتبع العلامات.



ويمكن استخدام علامات التتبع العامة التابعة لجهات خارجية، مثل Tile مع أي جهاز محمول متوافق تقريباً، وستكون متوافقة مع ميزة Find My Device من غوغل.



ويبدو أن العلامات الذكية من سامسونغ موجودة ضمن بيئة مستقلة تماماً. وهذا يعني أنه لا يمكن استخدام نظام SmartThings Find إلا لتتبع علامات سامسونغ. ولا يمكن تتبع علامات SmartTag 2s إلا من خلال هواتف أندرويد، التي تحمل علامة سامسونغ التجارية، بحسب موقع سلاش غير.

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