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الثلاثاء، 04-05-2021 01:39 م

الكشف عن ميزات 'واتسآب بلس' الجديد

الفرق-بين-واتس-اب-و-واتس-اب-بلس


الوكيل الاخباري - لا يوجد من لا يعرف تطبيق واتسآب الخاص بالمحادثة والدردشة، ذا الشعبية الواسعة والصيت الذائع.
وبحسب موقع "أرابيك تيكنو ميديا"، يختلف واتسآب بلس "النسخة المطورة  لـواتسآب" عن واتسآب الأصلي بعدة مميزات مثل:

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- إخفاء الصورة الشخصية.
- إخفاء آخر ظهور.
- إخفاء السيرة الذاتية.


- يمنح "واتسآب بلس" حق اختيار الأشخاص الذين تظهر لديهم الحالة.
- يمكن فتح أكثر من حساب على واتسآب بلس دون الحاجة إلى عمل روت للهاتف المحمول، الأمر الذي يعد ميزة متفوقة جدا عن الإصدار الأصلي الذي لا يسمح إلا بحساب واحد فقط.


- يمكن رؤية حالات الأصدقاء دون علمهم وهذه ميزة جيدة جدًا حيث يمكنك إخفاء علامة الرؤية الزرقاء التي يمكن إزالتها حتى لا يعرف أحد برؤية الرسائل.


* خصائص ومميزات تطبيق واتسآب بلس:
عملت شركة واتسآب بلس على منح التطبيق العديد من المميزات التي تضمن نجاحه، كما أصدرت تطبيق واتسآب بلس الذي تميز بعدة مميزات خاصة به:
- يغير واتسآب بلس شكل ولون أيقونة واتسآب بلس، وهذه ميزة لن تجدها في واتسآب الأصلي.
- إخفاء كلمة الكتابة أو الكتابة باللغة العربية.
- إخفاء التسجيل قيد التقدم أو التسجيل باللغة الإنجليزية.
- إمكانية استخدام واتسآب بلس على أكثر من رقم، وهذه ميزة يطلبها العديد من المستخدمين لأن بعض المستخدمين لديهم أكثر من رقم ويرغبون في إنشاء حساب آخر للرقم الآخر الذي يمتلكونه.
- التحكم في إعدادات واتسآب بلس، مثل اختيار دقة وجودة الصور التي ترسلها أو ترسل لك، واختيار حجم الفيديو الذي ترسله، والذي قد يصل إلى 50 ميغا بايت.
- إرسال مقاطع صوتية بأحجام عالية تصل إلى 100 ميغا.
- وضع حالتك الخاصة واختيار الدقة والتي تعد من أهم ميزات الواتسآب بلس الأزرق.
- يمكنك اختيار دقة عالية لصورتك الشخصية.
- يقبل واتسآب بلس الأزرق التحميل لأي نوع جهاز من أنظمة الأندرويد وآي فون.
- إمكانية تحميل واتسآب بلس الأزرق برابط مباشر.
- يمتاز أنه خفيف الحجم وسهل الاستخدام ومبسط تماما.
- إمكانية كتابة حالة حتى 300 كلمة ببساطة.
- يمكنك التطبيق من رؤية الرسائل المرسلة إليك دون معرفة المرسل ، كما يمكنك الاطلاع على حالات أصدقائك دون علمهم.
- تحويل الفيديو إلى تنسيق جي آي أف "GIF" والعكس، ويمكنك أيضا تغيير الإعدادات الخاصة بك عن طريق التحكم فيه ، مثل الحالة وآخر مشاهدة والبايت الخاص بك.

 

سبوتنيك

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