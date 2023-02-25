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السبت، 25-02-2023 07:01 م

الكل مراقب .. تقرير صادم يكشف مواقع تواصل تتجسس عليك

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الوكيل الإخباري - تتبع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي كل تحركاتك، ويجمعون كميات هائلة من البيانات الشخصية من المستخدمين دون أذنا منهم، لكن بعض المواقع تجمع معلومات أكثر من غيرها.

وأوضح تقرير جديد شاركته صحيفة "Dailymail" البريطانية، يعد تطبيق تيك توك TikTok، من أكتر المواقع جمعا للبيانات، إذ تجمع معلومات أكثر من أي تطبيق وسائط اجتماعية أو خدمة مراسلة أخرى، وفقا لدراسة أجرتها شركة Internet 2.0 للأمن السيبراني.

ويمتلك تطبيق مشاركة الفيديو الشهير، المملوك لشركة بايت دانس ByteDance الصينية، أكثر من مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم، كما يملك تيك توك أكثر من ضعف عدد المتعقبات في شفرة المصدر الخاصة به مقارنة بمتوسط الصناعة.

ويجمع برنامج التتبع الخاص بـ تيك توك، خلسة بيانات حول المستخدمين لضبط الخوارزمية التي تقوم بتشغيل خلاصتها الرئيسية.

وفي الوقت نفسه، يمكنه أيضا جمع معلومات حول شبكة Wi-fi وبطاقة SIM الخاصة بالمستخدم، ما يثير مخاوف بشأن كيفية استخدام هذه البيانات.

وليس تيك توك فقط، فقد احتلت كل من Microsoft Teams وOutlook وإنستجرام وتويتر وSnapchat، المراتب الأولى في المراكز الثمانية من بين 22 شركة كبرى تجمع أكبر قدر من البيانات، بينما تم تصنيف فيسبوك كواحد من أفضل الشركات، حيث احتلت المرتبة 16 في تقييم Internet 2.0.

وباستخدام برنامج Malcore الخاص بها، أعطت شركة Internet 2.0 لكل تطبيق درجة بناء على كمية المعلومات الشخصية التي تم جمعها، وقد سجل تيك توك ما مجموعه 63.1 درجة، أعلى من موقع التواصل الروسي VK، المنافس لـ فيسبوك.

وتم العثور على تسعة متتبعات، التي تحصل على الكثير من الأذونات والتحذيرات حول خطورة الكود، وحصلت على درجات عالية ضمن تقييم Internet 2.0 لمستوى التتبع الموصوف كالآتي: "متطفل بشكل مفرط وليس ضروريا لتشغيل التطبيق".

وسجلت شركة VK، ثاني أكبر شركة إنترنت في روسيا ولكن تمت إزالة تطبيقاتها من قبل شركة آبل Apple وسط مخاوف أمنية، تصنيفًا قدره 62.7، مع الكشف عن 13 أداة تعقب و 28 "أذونات خطيرة" في شفرة المصدر الخاصة بها.

ويعتبر ثالث أكثر التطبيقات التي يتم تتبعها هو Viber Messenger، الذي يضم أكثر من مليار مستخدم، تم اكتشاف أن لديها 11 أداة تعقب.

وكان لدى تطبيق Microsoft Teams المخصص لإجراء مكالمات العمل الجماعية، حوالى 4 متتبعين وعدد كبير من طلبات الأذونات، ما يمنحه درجة 38، ويجعله في المرتبة الرابعة، ضمن قائمة التطبيقات الأكثر جمعا للبيانات.

بينما احتلت خدمة البريد الإلكتروني Outlook، التي يقدر عدد مستخدميها بـ 400 مليون مستخدم على مستوى العالم، المرتبة الخامسة بـ 35.9 وسبعة متتبعين، تليها موقع إنستجرام وتويتر وSnapchat وLinkedIn، والتي سجلت جميعها حوالي 34 أعلى من متوسط الصناعة البالغ 28.8،وسجل تطبيق Gmail، حوالى 29.6 درجة بينما وجد أن WeChat يحتوي على خمسة متتبعين.

وسجل موقع فيسبوك إحدى أقل الدرجات بسبب "العدد القليل جدا من التحذيرات في شأن التعليمات البرمجية"، على الرغم من وجود عدد كبير من طلبات الإذن.

وكانت خدمة المراسلة المشفرة سيجنال Signal، التي يستخدمها الجيش البريطاني عن منافستها واتساب لتنظيم الأحداث اليومية، واحدة من أفضل التطبيقات، مع تسجيل فيسبوك ماسنجر وDiscord أيضا درجة عالية.

وتأتي نتيجة الدراسة وسط خلاف أمني حول كيفية استخدام المعلومات التي تجمعها شركات التواصل الاجتماعي.  وكالات 

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