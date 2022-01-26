الكويت تطلق الشبكة الرابعة الافتراضية خلال الربع الأول

الوكيل الإخباري - قال رئيس قطاع الاتصالات في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية، (CITRA) عامر حيات، إن الشبكة الرابعة التي تشهد تعاونا ما بين شركتي "Stc" وفيرجن موبايل الشرق الأوسط وإفريقيا (VMMEA)، لإطلاق شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) بالكويت، قد تم إعطاؤها التراخيص من قبل الهيئة، وكذلك خطة الترقيم الخاصة بها، والتي ستبدأ بالرقمين 41، مرجحا أن تتم عمليات التشغيل لها خلال الربع الأول من العام الحالي.



وحول القطع في كيبل الإنترنت البحري، أوضح حيات، أن القطع الحالي في الكيبل بجهتي العراق ودبي، مشيرا إلى أن ما يؤثر على الكويت هو القطع الموجود في جهة العراق وإيران، ويقع خارج حدود المياه الإقليمية للكويت.



وفيما يخص المدة المتوقعة لإصلاح هذا العطل، قال إنه قد يستغرق ما بين 4 و6 أسابيع لحين وصول الباخرة وإيجادها مكان القطع وإصلاحها، مؤكدا أنها عملية معقدة وليست بالبسيطة، وفقا لجريدة الأنباء الكويتية.



وقال: "هو ليس قرارا رسميا او مخاطبة من الشركة، ولكننا نتوقع ذلك بحكم حدوث تلك المشكلة في السابق، وهو الوضع المتعارف عليه".



وأشار إلى أن الهيئة قامت بتوفير خطوط بديلة لتغطية ما يقارب الـ 85% من الشبكة للعمل بشكل طبيعي قبل القطع، حيث تمت إزالة السعات على كيبل فالكون المتأثر وتحويلها على خطوط أخرى متوافرة وموجودة في الكويت.

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المصدر: العربية