المراهقون ينفرون من فيسبوك

الوكيل الاخباري- ان وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة الأفراد، ولا سيما الشباب والمراهقين منهم، وعلى مر السنين بدأت تظهر منصات مختلفة مما جعل المنافسة "شرسة" بين الشركات، وأفقد بعض من "عمالقة" المجال هيمنتهم.

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ومما لا شك فيه، فإن بداية ظهور موقع فيسبوك شكلت ظاهرة كبيرة جدا وثورة في العالم الافتراضي، أزاحت جميع المنافسين وقتها، ولكن سرعان ما بدأت منصات أخرى مشابهة بالظهور تدريجيا، لتبدأ مخاوف الشركة العملاقة.







وبالرغم من حجم شركة فيسبوك الهائل، إلا أن الموقع الضخم بدأ يفقد بريقه بين الشبان والمراهقين، وهو ما أظهرته دراسة جديدة، قد تكون "مقلقة" لشركة مارك زوكربرغ الكبرى.







وأظهر استبيان نشره موقع "بايبر ساندلر" الأميركي، شمل 10 آلاف مراهق أميركي، أن 2 بالمئة فقط من بين المراهقين يفضلون استخدام موقع فيسبوك، بين مواقع التواصل الاجتماعي





المصدر: لبنان24