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الخميس، 21-04-2022 10:40 ص

المعركة اشتعلت.. مؤسس تويتر ينضم إلى صف إيلون ماسك ضد مجلس الإدارة

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الوكيل الاخباري- انتقد مؤسس "تويتر" ورئيسها السابق، جاك دورسي، مجلس إدارة الشركة حتى في الوقت الذي يدور فيه نزاع بين المديرين التنفيذيين المحاصرين حول ما إذا كانوا سيقبلون عرض الملياردير إيلون ماسك البالغ 43 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي.

وجاء انتقاد دورسي لمجلس الإدارة رداً على منشور سخر فيه أحد المستخدمين من أن "البداية المبكرة" للشركة كانت "غارقة في المؤامرات والانقلابات" بين مديريها التنفيذيين المؤسسين.

وكتب دورسي في تغريدة: "لطالما كان الخلل الوظيفي في الشركة".

وفي وقت لاحق، عندما سأله مستخدم آخر عما إذا كان "مسموحاً له بقول هذا، على مجلس إدارة تويتر"، أجاب دورسي بـ "لا".

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