المعلومات الشخصية لمستخدمي إنستغرام مكشوفة

الوكيل الإخباري _ يتطلب ادخال بعض معلوماتك الشخصية عند التسجيل في حساب إنستغرام، مثل: بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك، الامر الذي يجعل معلوماتك مكشوفة والتي يمكن ان تؤدي للاستغلال خاصة للحسابات التجارية التي تم منحها الوصول إلى الميزة التجريبية.

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وقد كشف الباحث الأمني (سوجات بوخاريل) عن خلل جعله يتمكن من الحصول بسهولة على تلك المعلومات الشخصية.

وفي حال ربط الحساب التجاري ضمن فيسبوك بالحساب ضمن إنستغرام وتم تضمينه في مجموعة الاختبار، فإن أداة Business Suite تعرض المعلومات الإضافية عن الشخص، ومن ضمنها عنوان بريده الإلكتروني الخاص وتاريخ ميلاده.



واشار بوخاريل الى أن الهجوم يعمل عبر الحسابات الخاصة والحسابات التي لا تقبل الرسائل المباشرة من الجمهور.



وإذا لم يقبل الحساب الرسائل المباشرة، فمن المحتمل ألا يتلقى المستخدم أي إشعار يشير إلى أنه قد تم عرض حسابه.



المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية



