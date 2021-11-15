المملكة المتحدة تحقق في صفقة إنفيديا مع ARM

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة صنداي تايمز أنه من المتوقع أن يأمر وزراء بريطانيون بإجراء تحقيق معمق في استحواذ شركة إنفيديا المخطط له بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (40 مليار دولار) على مصمم الرقاقات البريطاني ARM بسبب مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار والأمن القومي، في خطوة تهدد بإفشال الصفقة.





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وقال التقرير إنه من المتوقع أن تصدر وزير الدولة للرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة نادين دوريس تعليمات إلى هيئة المنافسة والأسواق CMA بإجراء تحقيق المرحلة الثانية من الصفقة الأسبوع المقبل.





ووافقت الشركة الأمريكية على شراء ARM من مجموعة سوفت بانك اليابانية في شهر سبتمبر 2020، مما أثار رد فعل عنيف من السياسيين والمنافسين والعملاء.





ويتم استخدام تقنية ARM من قبل صانعي الرقاقات المتنافسين، مثل كوالكوم وسامسونج وآبل، لإنتاج المعالجات الخاصة بهم. ويشعر صانعو الرقاقات بالقلق من أن ARM لن تحتفظ بوضعها المحايد كمشغل تحت ملكية إنفيديا.



وقالت الشركة الأمريكية إن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة. ومع ذلك، دقت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية ناقوس الخطر بشأن الصفقة في شهر أغسطس، عندما قالت إن الكيان المندمج يمكن أن يقلل المنافسة في الأسواق في جميع أنحاء العالم التي تعتمد على تكنولوجيا الرقاقات.



وحذرت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية من أن الصفقة قد تسمح للشركة الأمريكية بقطع وصول منافسيها إلى تصاميم ARM في كل مكان والموفرة للطاقة المستخدمة في التكنولوجيا التي تتراوح من مراكز البيانات إلى الهواتف الذكية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية