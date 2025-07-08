المنافسة بين "ثريدز" و"إكس" تشتعل

ثريدز سجل 115.1 مليون مستخدم نشط يوميًا في يونيو 2025، بنمو سنوي 127.8%.
إكس سجل 132 مليون مستخدم نشط يوميًا، لكنه شهد تراجعًا سنويًا بنسبة 15.2%.
شبكة "بلو سكاي" نمت بنسبة 372.5%، لكن عدد مستخدميها اليوميين ما يزال متواضعًا (4.1 مليون فقط).
البيانات تشير إلى أن "ثريدز" قد يتفوق قريبًا على "إكس"، خاصة في ظل استراتيجيات "ميتا" القائمة على استثمار الإعلانات عبر تطبيقاتها، ما يعزز مكانة "ثريدز" كمنافس جاد في ساحة التواصل الاجتماعي.
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