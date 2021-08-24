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الثلاثاء، 24-08-2021 04:29 م

الميزات في خرائط جوجل و Waze

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الوكيل الإخباري - يحتاج ملايين المستخدمين يوميًا لتطبيقات الخرائط والملاحة وذلك للسفر أو للذهاب لوجهات لا يعرفون طريقها، إلى جانب المميزات الإضافية مثل معرفة مستوى الزحام أو أماكن محطات الوقود. ويعد تطبيق خرائط جوجل التطبيق الأبرز في هذا الصدد.

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ونقلت جوجل خلال الأعوام السابقة عددًا كبيرًا من مميزات تطبيق Waze إلى خرائطها وهو تطبيق يقدم نفس خدمات الملاحة والخرائط لكن بأسلوب مختلف.

 

وقد استحوذت عليه العملاقة الأمريكية في 2013 مقابل 1.2 مليار دولار أمريكي.
وحديثًا بدأ تطبيق خرائط جوجل في استلام إحدى أهم خواص تطبيق Waze. وهي خاصية تحديد تكلفة الرسوم المرورية التي يتم دفعها على الطرق.

 

وكان تطبيق خرائط جوجل يخبر مستخدميه بوجود رسوم مرورية على الطريق، إلا أنه لم يكن يوضح قيمة هذه الرسوم. وعلى العكس فتطبيق Waze يوفر هذه الخاصية منذ عام 2019.


وجذب تطبيق Waze عددًا كبيرًا من المستخدمين في بلدان ومناطق مختلفة بسبب هذه الميزة. ونقلها لتطبيق خرائط جوجل سيفيد عدد أكبر من المستخدمين إلا أن ذلك سيؤثر سلبًا على Waze بالطبع.


وقد تسبب هذا التحديث الأخير في ظهور تساؤل مهم، وهو: لماذا تمتلك جوجل كلًا من تطبيق الخرائط الرئيسي وتطبيق Waze، ولماذا لا تدمجهم في تطبيق واحد؟ خصوصًا أن تطبيق Waze لا يحصل على نصيب كبير من الميزات الجديدة والتحديثات الكبيرة.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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