الميزة المنتظرة تقترب.. واتساب سينقذك من الإحراج في اللحظة الأخيرة

الوكيل الإخباري - تعمل منصة واتساب WhatsApp، على تطوير ميزة مفيدة من شأنها أن تتيح لمستخدميها على أجهزة أندرويد، القدرة على إصلاح الأخطاء الإملائية الحرجة بالرسائل النصية المرسلة في اللحظة الأخيرة قبل أن يتمكن المرسل إليه من قراءتها.





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و تم رصد ميزة "تعديل الرسائل" الجديدة، ضمن الإصدار التجريبي لتطبيق واتساب على أندرويد، والذي يحمل الرقم 2.22.20.12، وهي متاحة حاليا فقط لمختبري الإصدار التجريبي WhatsApp beta، على أن تصل وظيفة تعديل الرسائل في إصدار مستقر مستقبلي سيكون متاحا للجميع.

واتساب يعزز القدرة على تعديل الرسائل



وأفاد تقرير جديد صادر عن موقع Wabetainfo، بأن منصة المراسلة اللأشهر في العالم، تعمل على تطوير ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من تعديل رسائلهم النصية المرسلة.

وأشار تقرير Wabetainfo المتخصص في رصد مزايا واتساب، إلى النظام الأساسي للخدمة، سيصدر تنبيها للمستخدمين في حال تعديل مرسل الرسالة، يحذرهم من أنهم يستخدمون إصدارا قديما يمنعهم من عرض نسخة معدلة من الرسالة.



وتظهر لقطة الشاشة التي شاركها Wabetainfo، رسالة تقول: "في حال كنت تستخدم إصدارا قديما من واتساب، يجب عليك أولا تحديث التطبيق لكي تتمكن من تعديل الرسائل أو رؤية تلك المعدلة".



وفي حال إذا أراد مستخدمو واتساب على أندرويد، تفادي الاحراج الذي قد يتعرض له عند إرسال رسالة نصية بها خطأ إملائي، يمكنه بسهولة تعديل النص المرسل من خلال الضغط مطولا على النص المراد تعديله، ثم تحديد خيار التعديل أو Edit messages الجديد، الذي سيظهر بالقائمة المنبثقة التي تتضمن خيارات المعلومات و النسخ.



و ليس من الواضح في الوقت الحالي، ما إذا كانت واتساب قد عينت حداً زمنياً لوظيفة تعديل الرسائل النصية المرسلة على غرار خاصية الحذف بالتطبيق.



ويشار إلى أن هذه الميزة ليست جديدة بالنسبة لتطبيقات التراسل الأخرى ومن بينهم منافس واتساب الروسي، فمنذ عام 2016، تتيح لك كل من إصدارات تيليجرام Telegram لسطح المكتب والجوال تعديل الرسائل بعد استلامها، وهي ميزة مفيدة لبعض الأشخاص الذين قد يرغبون في تعديل كلمة أو حرف بالرسالة المرسلة، دون الحاجة إلى إعادة كتابة الجملة كلها أو حذف الرسالة.

صدى البلد

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