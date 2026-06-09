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الناتو في مواجهة جديدة مع الصين بسبب «هواوي»

hty
تعبيرية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 11:28 ص

الوكيل الإخباري-   حضّت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على توجيه جزء من إنفاقها الدفاعي لاستبدال مكونات شركة «هواوي» الصينية في شبكات الاتصالات والبنية التحتية الحيوية، وفقًا لما نقلته مصادر لـ«بلومبرغ».

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وتدعو واشنطن منذ سنوات إلى تقليل الاعتماد على الموردين الصينيين لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مطالبة الحلفاء باتباع النهج نفسه داخل شبكاتهم.


وبحسب المصادر، طرح مسؤول أميركي خلال اجتماع في بروكسل استخدام أموال الإنفاق الدفاعي ضمن معايير الناتو لإزالة معدات «هواوي» واستبدالها، دون تحديد دول بعينها.


في المقابل، أبدت بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وإسبانيا تحفظات على هذه الخطط، وسط مخاوف من ردود فعل صينية وتأثيرات اقتصادية محتملة، بينما يواصل الناتو نقاشاته حول رفع كفاءة الإنفاق الدفاعي وحماية البنية التحتية الرقمية.

 

 

 
 


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