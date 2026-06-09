الناتو في مواجهة جديدة مع الصين بسبب «هواوي»

وتدعو واشنطن منذ سنوات إلى تقليل الاعتماد على الموردين الصينيين لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مطالبة الحلفاء باتباع النهج نفسه داخل شبكاتهم.
وبحسب المصادر، طرح مسؤول أميركي خلال اجتماع في بروكسل استخدام أموال الإنفاق الدفاعي ضمن معايير الناتو لإزالة معدات «هواوي» واستبدالها، دون تحديد دول بعينها.
في المقابل، أبدت بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وإسبانيا تحفظات على هذه الخطط، وسط مخاوف من ردود فعل صينية وتأثيرات اقتصادية محتملة، بينما يواصل الناتو نقاشاته حول رفع كفاءة الإنفاق الدفاعي وحماية البنية التحتية الرقمية.
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