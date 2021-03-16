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الثلاثاء، 16-03-2021 12:59 م

الهواتف الذكية في الولايات المتحدة تدخل سباق السرعات العالية للإنترنت

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الوكيل الاخباري - يتسابق صانعو الهواتف الذكية لتطبيق أحدث تقنيات الجيل الخامس على أجهزتهم المحمولة بهدف تحسين تجربة المستخدمين بشكل كبير.

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وتدعم هذه الهواتف القدرات العالية والمميزات المختلفة، إذ يمكن لهذه الهواتف أن تتصل بأنواع مختلفة من الطيف اللاسلكي لشبكات الجيل الخامس كنطاقي تقسيم الوقت وتقسيم التردد في الوقت ذاته، مما يؤمن سرعات أعلى من الهواتف السابقة في الجيل الخامس ذات القدرات المحدودة، بحسب ما ذكر موقع "opensignal".

 

وفي سياق المقارنة بين أكبر العلامات التجارية للهواتف الذكية في الولايات المتحدة، نجد بأن مستخدمي "آبل" يتمتعون بسرعة كبيرة في التنزيل في المناطق التي يتوفر فيها الجيل الخامس.


وبينما تستخدم آبل وجميع العلامات التجارية الرائدة في الولايات المتحدة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد نفس مودم "Qualcomm" في طرازات الهواتف الذكية لعام قام آبل أيضًا بإضافة شبكة mm Wave"" السريعة للغاية لشبكة الجيل الخامس في طراز iPhone 12 في الولايات المتحدة.


والجدير بالذكر أن سباق الهواتف الذكية سيتسارع في عالم 2021 في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيكون سببا في خلق طيف جديد في وقت لاحق من هذا العام، وسعة جديدة من شأنها زيادة هذه السرعات.

 

سبوتنيك

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