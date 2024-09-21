الهواتف.. مقاومة أو مضادة للماء ما الفارق؟

الوكيل الإخباري- غالبًا ما يتم استخدام مصطلحي "مقاوم للماء" و"مضاد للماء" بالتبادل، لذا قد يكون الأمر مربكًا، ولكن هناك فرقًا دقيقًا بين التعبيرين.

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أصبحت الهواتف المقاومة للماء والمضادة للماء شائعة، وهو خبر سار لأي شخص سكب كوبًا من الماء على جهازه، أو أسقطه عن طريق الخطأ في حمام سباحة.



ولكن ما مدى قدرة الهاتف المقاوم للماء، وكيف يختلف عن الجهاز ضد الماء؟

وتم تصميم الهواتف المقاومة للماء بحيث تتحمل التعرض المحدود للماء، ولكن من غير المرجح أن تتحمل الغمر الكامل لفترات طويلة.

ومن ناحية أخرى، يمكن غمر الهواتف المضادة للماء بالكامل لمدة معينة.

وهناك طريقة جيدة لمعرفة مقدار الماء الذي يمكن لهاتفك تحمله من خلال تصنيف الحماية من الدخول على "IP".

وفيما قد يبدو هذا تقنيًا، لكنه في الواقع بسيط.

ويشير هذا التصنيف الخاص بهاتفك إلى مدى قدرته على منع دخول الأوساخ والغبار والسوائل.

يتكون التصنيف من الأحرف "IP" متبوعة برقمين حيث يشير الرقم الأول إلى مقاومة المواد الصلبة، مثل الغبار، وهو على مقياس من 0 إلى 6، بينما يصنف الرقم الثاني الحماية من السوائل على مقياس من 0 إلى 9.

فإذا كان الهاتف يدعي أنه مقاوم للماء، فيجب أن يكون له تصنيف 7 على الأقل لمقاومة الماء.

وأي شيء أقل يشير إلى أنه يتحمل الرذاذ، ولكنه لا يتحمل الغمر.

وكلما ارتفع كلا الرقمين، زادت متانة الهاتف.

فإذا كان هاتفك مصنف "IP68"، هذا يعني أنه يمكنه مقاومة الماء والغبار معًا.

ويمكنك العثور على تصنيف "IP" لهاتفك في دليل التعليمات، أو على موقع الشركة المصنعة.

وتوفر الهواتف التي تحمل تصنيف IP68 حماية من الماء حتى عمق 3 أقدام على الأقل.

ومع ذلك، تستخدم بعض الشركات المصنعة بما في ذلك أبل تصنيف "IP68" ليعني أكثر من هذا العمق.

على سبيل المثال سلسلة آيفون 15 يمكنه تحمل عمق 19.7 قدمًا حتى 30 دقيقة.

أما سلسلة سامسونج غالاكسي 22 يمكنها تحمل عمق 5 أقدام من المياه العذبة حتى 30 دقيقة مع تصنيف "IP68".

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه يوجد تصنيف "IPX8" أيضًا، والذي يشير إلى مقاومة المياه العذبة ضد ما يصل إلى 5 أقدام من العمق لمدة 30 دقيقة، لكنها ليست مقاومة للغبار.