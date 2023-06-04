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الأحد، 04-06-2023 02:06 م

الواقع المعزز على هاتفك يكشف الزوايا الأفضل للواي فاي

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الوكيل الإخباري - مع تزايد استخدام الإنترنت في الحياة اليومية، أصبحت سرعة وتغطية الواي فاي في المنزل أمراً ضرورياً. ومع ذلك، يواجه العديد تحديات في العثور على أماكن في المنزل التي تتمتع بتغطية أفضل لشبكة الانترنت.

للمساعدة في حل هذه المشكلة، ظهرت تطبيقات تعتمد على تقنية الواقع المعزز للمساعدة في اكتشاف الأماكن الأفضل في المنزل، للحصول على إشارة واي فاي أقوى وبالتالي إنترنت أسرع.

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هناك العديد من التطبيقات المتاحة على نظامي التشغيل أندرويد وآي أو أس التي تستخدم تقنية الواقع المعزز، ولكن دمجها إمكانية تحليل البيانات المتعلقة بتغطية الواي فاي وتوفيرها للمستخدم بشكل مرئي على الشاشة، تعتبر مسألة متقدمة في مجال التقاط الانترنت الأسرع في المنزل.

لتحسين تغطية الواي فاي في المنزل، يمكن استخدام التطبيقات المذكورة أدناه التي توفر إحصائيات مفصلة عن جودة تغطية الواي فاي في زوايا مختلفة. إذ يمكن للمستخدم التجول يتجول في المنزل مع الهاتف ومراقبة تغيرات جودة الإشارة وسرعة الإنترنت في الوقت الفعلي.

 

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