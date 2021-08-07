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السبت، 07-08-2021 08:40 م

الوصول إلى الملاحظات السريعة في iPadOS 15

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الوكيل الإخباري - يأتي نظام iPadOS 15 بمجموعة من المميزات الجديدة التي تجعل استخدام أجهزة آيباد أفضل وتزيد من إنتاجية العمل عبرها.

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يمكنك تفعيل الملاحظات السريعة بعدة طرق مختلفة، حيث تستطيع إضافتها لمركز التحكم لتصل إليها عبر سحب الشاشة من أعلى.

كما تستطيع تحريك إصبعك عبر قطر الشاشة من أسفل الشاشة ناحية اليمين إلى الأعلى لتتمكن من أجل فتح النافذة بشكل سريع.

وإذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح آبل فإنك تستطيع الضغط على علامة الكرة الأرضية إلى جانب حرف Q لتقوم بفتح نافذة الملاحظات السريعة.

وعندما تفتح نافذة الملاحظات السريعة، فإنك تستطيع إضافة ملاحظة جديدة عبر زر القلم أو الوصول إلى قائمة مشاركة الملاحظات وزر خاص للوصول إلى تطبيق الملاحظات. 

وتستطيع استيراد الصفحات من المتصفح أو الصور عبر تطبيق الملاحظات مباشرةً، حيث تستشعر التطبيقات المفتوحة.

وتسمح لك بإضافة الرابط التي ترغب بها، وذلك عبر الضغط على زر إضافة رابط.

وتستطيع تحريك نافذة الملاحظات السريعة في أي مكان ترغب فيه على الشاشة حتى تتمكن من رؤية التطبيقات الموجودة تحتها بسهولة.


وعندما تذهب إلى تطبيق الملاحظات المعتاد، فإنك تجد جميع الملاحظات السريعة التي قمت بأخذها متاحة داخل مجلد خاص بها.

 

وتستطيع استخدام خاصية الملاحظات السريعة عبر نظام ماك Monterey أيضًا، ولا يمكنك استخدامها لإنشاء الملاحظات عبر هواتف آيفون.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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