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الإثنين، 13-09-2021 01:18 م

الوصول إلى الملفات في وضع عدم الاتصال في جوجل درايف

Google Drive


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة جوجل رسميًا عن إتاحة ميزة الوصول إلى الملفات في خدمة التخزين السحابية جوجل درايف في وضع عدم الاتصال لجميع المستخدمين، وهذه الميزة متوفرة الآن عبر إصدار الويب وذلك بعد اختبارها منذ عام 2019.

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تسمح الميزة الجديدة بإمكانية الوصول إلى جميع أنواع الملفات في حسابك في الخدمة عند وجود اتصال بالإنترنت. ويشمل ذلك المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية.

ومن أهم متطلبات الوصول للملفات في وضع عدم الاتصال هو تثبيت التطبيق في حاسبك سواء لمستخدمي ويندوز أو ماك.

ولتفعيل ميزة الوصول في وضع عدم الاتصال اتبع الخطوات التالية:

1- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل درايف عبر متصفح الويب في حاسبك.
2- اضغط على رمز الترس في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.
3- قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار الوصول دون اتصال إلى وضع التشغيل.
4- حدد الملف الذي تريد توفيره في وضع عدم الاتصال.
5- انقر بزر الفأرة الأيمن عليه ومن ثم حدد خيار متاح بلا اتصال من القائمة التي تظهر لك.
6- يمكنك بعد ذلك فتح هذه الملفات باستخدام التطبيقات المتوافقة المثبتة في حاسبك.

 

وكجزء من هذا التحديث يمكن لمستخدمي نظام التشغيل كروم Chrome OS الآن اختيار ملفات المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية التي يريدون إتاحتها في وضع عدم الاتصال من خلال تطبيق الملفات على أجهزتهم.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

 




 

 


 

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