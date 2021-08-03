الوصول إلى سجل التغييرات في مستندات مايكروسوفت وورد

الوكيل الإخباري - يسمح لك مايكروسوفت وورد بمتابعة التغييرات التي تمت على المستندات التي قمت بمشاركتها مع زملائك في العمل.





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تستطيع الوصول إلى سجل التغييرات في مايكروسوفت وورد ومتابعتها عبر الضغط على قائمة المراجعة الموجودة في الأعلى.





ثم التوجه إلى قائمة تتبع التغييرات والضغط عليها لتفعيلها، وتستطيع إغلاق التعديلات حتى لا يتمكن أحد من تغييرها أو تعديلها.





وعندما تقوم بعرض التغييرات ومتابعتها فإن علامة متابعة التغييرات في الشريط العلوي تكون مفعلة كما ترى في الصورة بالأسفل.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية







