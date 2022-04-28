الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وفاة وإصابة بليغة بحادث تدهور على الطريق الصحراوي

سعر كيلو الليمون يقفز اليوم إلى 250 قرش

الاتحاد الأوروبي يحذر الشركات من دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

إدراج الكويت ضمن قائمة الإعفاء من تأشيرة شنغن رسمياً

الجامعة الأردنية تعلن حاجتها إلى إيفاد طلبة خارجياً

وفيات الخميس 28-4-2022

الإفتاء توضح حكم دفع زكاة الفطر عن الجنين

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال للمصلين في الأقصى

الملك يغادر أرض الوطن إلى أمريكا

أسهم ميتا ترتفع بعد نمو عدد مستخدمي فيسبوك

الخميس، 28-04-2022 09:28 ص

الولايات المتحدة.. ازدياد أعداد المتابعين للمحافظين بعد شراء ماسك لتويتر

626a2f054c59b71e2b2cc1a3


الوكيل الاخباري- زاد عدد المتابعين للمحافظين البارزين في الولايات المتحدة على موقع "تويتر"، بعد أن اشترى الملياردير إيلون ماسك هذا الموقع، ما أثبت أن النظام الأساسي فرض حظرا سريا على حسابات معينة.

اضافة اعلان

 

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قاد الطريق في التشكيك في الارتفاع الكبير في عدد المتابعين، بعد أن كسب 87296 متابعا جديدا بحلول يوم الثلاثاء و119022 متابعا آخر بحلول صباح الأربعاء، بعد أسابيع من متوسط 7000 فقط يوميا.

وكتب ترامب الإبن في تغريدة على "تويتر" بعد يوم من شراء ماسك للموقع: "على الرغم من أنني رائع وأستحق تماما 87000 متابع جديد يوميا، يبدو أن شخصا ما أزال القيود عن حسابي".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
اي

إيلون ماسك يعلن الهدف التالي بعد "تويتر"

ممم

أسهم ميتا ترتفع بعد نمو عدد مستخدمي فيسبوك

88888

إنستغرام تختبر ميزة تثبيت المنشورات ‎Pin a Post

7ipj-23-730x438

ألفابيت تكشف عن أرباح أقل من التوقعات للربع الأول

1206514294

مفاجأة.. مليار دولار يدفعها ماسك لـتويتر كشرط جزائي.. في هذه الحالة

تطبيق واتساب

واتساب يحذر 2 مليار مستخدم من أمر خطير

أخبار متعلقة
1206514294

مفاجأة.. مليار دولار يدفعها ماسك لـتويتر كشرط جزائي.. في هذه الحالة

9-37

بعد شرائه تويتر.. هذا ما يريد إيلون ماسك تغييره

كل-ما-تريد-معرفته-عن-خدمة-تويتر-Twitter-Blue

تويتر تتعرض لضغوط من المساهمين لبحث عرض ماسك شراء الشركة

32022763731191675465

سياسة نتفليكس لمشاركة الحسابات.. ستعمل بهذه الطريقة بعد تغييرا جوهريا!

143-104335-twitter-testing-feature-140-second-voice-tweets_700x400

المعركة اشتعلت.. مؤسس تويتر ينضم إلى صف إيلون ماسك ضد مجلس الإدارة

140873Image1-1180x677_d

الكشف عن تغييرات في تويتر