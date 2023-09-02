السبت 02-09-2023
الوكيل الاخباري

ضبط 5500 طن ارز غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء

تعميم من وزارة التربية والتعليم للمديريات في المحافظات

إطلاق الفعاليات الختامية لمسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين

الأميرة دينا من ضمن 100 امرأة مؤثرة في علم الأورام

الزراعة تكشف عن السعر المتوقع لتنكة زيت الزيتون

منظمة دولية تُقدم منح مالية وتدريب للأردنيين بشروط - رابط التقديم

الأمن للمواطنين: ما هو السلوك المخالف الذي أدى إلى وقوع هذا الحادث ؟ - فيديو

بلدية إربد توضح حول تركيب كاميرا لرصد المخالفات

كيلو الرمان بـ 3 دنانير في الأردن

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من أسبوعين إلى شهر أو غرامة لا تزيد على 100 دينار

السبت، 02-09-2023 04:49 م

الولايات المتحدة تنفي منع مبيعات الرقائق إلى الشرق الأوسط

image


الوكيل الإخباري- قال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن إدارة بايدن "لم تمنع بيع الرقائق إلى الشرق الأوسط"، بعد أن كشفت واشنطن عن توسيع متطلبات ترخيص التصدير لشرائح الذكاء الاصطناعي من Nvidia (NVDA.O) و Advanced Micro Devices (AMD.O).

وكشفت Nvidia عن القواعد الجديدة في ملف تنظيمي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأكد شخص مطلع على الأمر يوم الأربعاء أن AMD متأثرة بالتغيير.)
وزارة التجارة رفضت التعليق على ما إذا كانت قد فرضت متطلبات جديدة على شركات أمريكية محددة. ولم ترد Nvidia و AMD على الفور على طلبات التعليق يوم الخميس.

اضافة اعلان


وتنص الوثيقة على أن القواعد الجديدة تتطلب من Nvidia الحصول على تراخيص قبل بيع وحدات المعالجة المركزية الرائدة لها إلى بعض الدول العربية.


ولم تكشف Nvidia و AMD عما إذا كانتا قد تقدمتا بطلبات للحصول على مثل هذه التراخيص وما إذا كانت قد تمت الموافقة عليها أو رفضها. 


عادة ما يفرض مسؤولو الولايات المتحدة قيودًا على التصدير لأسباب تتعلق بالأمن القومي.


وأشارت خطوة مماثلة تم الإعلان عنها العام الماضي إلى تصعيد الحملة الأمريكية على قدرات الصين التكنولوجية، لكن لم يتضح على الفور ما هي المخاطر التي تتعرض لها الصادرات إلى الشرق الأوسط.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fullhd_5dc34e4561e7bc376c5dda25bd768df9a1ffc89d-2

10 مزايا وحيل قد لاتعرفها في واتساب

unnamed-file-960

18 ايلول .. هذا النوع من الاجهزة يودع ماسنجر لايت !

gmail-illustration-991350838-5b86e21d46e0fb0025ef2335-768x470

تنبيه هام لمستخدمي " Gmail"

facebook-instagram-logos-phones-1

ميتا تدرس فكرة مثيرة للجدل .. الدفع مقابل استخدام فيسبوك وانستغرام !

maxresdefault

لا رسائل على ماسنجر الشهر الحالي .. اليك افضل البدائل

4

لكل مالكي المركبات .. لا تتجاهل هذه العلامة اذا ظهرت على كمبيوتر السيارة