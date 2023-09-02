الولايات المتحدة تنفي منع مبيعات الرقائق إلى الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- قال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن إدارة بايدن "لم تمنع بيع الرقائق إلى الشرق الأوسط"، بعد أن كشفت واشنطن عن توسيع متطلبات ترخيص التصدير لشرائح الذكاء الاصطناعي من Nvidia (NVDA.O) و Advanced Micro Devices (AMD.O).



وكشفت Nvidia عن القواعد الجديدة في ملف تنظيمي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأكد شخص مطلع على الأمر يوم الأربعاء أن AMD متأثرة بالتغيير.)

وزارة التجارة رفضت التعليق على ما إذا كانت قد فرضت متطلبات جديدة على شركات أمريكية محددة. ولم ترد Nvidia و AMD على الفور على طلبات التعليق يوم الخميس.

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وتنص الوثيقة على أن القواعد الجديدة تتطلب من Nvidia الحصول على تراخيص قبل بيع وحدات المعالجة المركزية الرائدة لها إلى بعض الدول العربية.



ولم تكشف Nvidia و AMD عما إذا كانتا قد تقدمتا بطلبات للحصول على مثل هذه التراخيص وما إذا كانت قد تمت الموافقة عليها أو رفضها.



عادة ما يفرض مسؤولو الولايات المتحدة قيودًا على التصدير لأسباب تتعلق بالأمن القومي.



وأشارت خطوة مماثلة تم الإعلان عنها العام الماضي إلى تصعيد الحملة الأمريكية على قدرات الصين التكنولوجية، لكن لم يتضح على الفور ما هي المخاطر التي تتعرض لها الصادرات إلى الشرق الأوسط.



البيان