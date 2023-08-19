اليابانيون يبتكرون طريقة للتغلب على حرارة الصيف

الوكيل الإخباري- تستغل الشركات اليابانية سوقاً متنامياً للمنتجات لمساعدة الناس على التعامل مع حرارة الصيف، ببيع العديد من الأجهزة القابلة للارتداء، مثل السترات ذات المراوح المدمجة، ومبردات الرقبة والقمصان الباردة.



فيما يلي بعض الأمثلة على الأجهزة القابلة للارتداء التي تم انتاجها لمحاربة الطقس الحار، وفق ما أورد موقع إيه إف بي الإلكتروني:

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سترة بمراوح

أطلقت شركة وركمان، التي تصنع الملابس لعمال البناء، نسخة من السترات المزودة بمروحتين كهربائيتين بحجم راحة اليد تعملان ببطارية قابلة لإعادة الشحن. تقوم هذه التقنية بسحب الهواء لتوصيل الهواء البارد، بسرعات متغيرة، على جسم مرتديها.





تباع السترات بسعر يتراوح بين 12000 و 24000 ين (82-164 دولاراً).



أنابيب تبريد العنق

قالت نوزومي تاكاي من شركة إم آي كرييشنز، وهي شركة تبيع أنابيب تبريد العنق لعمال المصانع والمستودعات: "صنعت شركتنا مادة هلامية داخل أنابيب ذات ألوان زاهية، يمكنها تبريد العنق بعد وضعها في الثلاجة لعشرين دقيقة، ويمكن أن يستمر مفعولها لمدة ساعة تقريباً".



قمصان باردة

ابتكرت شركة ليبرتيا ومقرها طوكيو، سلسلة من الملابس، مثل القمصان والأكمام تحتوي على مطبوعات تجعل المستخدمين يشعرون بالراحة، خاصة عندما يتعرقون. وقالت الشركة، إن المطبوعات تستخدم مواد مثل إكسيليتول التي تتميز ببرودتها عند التفاعل مع الماء أو العرق.



فساتين بمراوح

طورت شركة شيكوما، سترات وفساتين للمكتب مجهزة بمراوح كهربائية، تتميز هذه الملابس بتصميم خاص يحشر المراوح في طبقتين ويحافظ على الهواء البارد في الداخل.



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