السبت 19-08-2023
الوكيل الاخباري

الحالة الجوية في أول يوم لدوام طلبة المدارس - تحذيرات

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

عملية نوعية للجيش وتطبيق قواعد الاشتباك

لقاء حواري لتمكين الشباب الجامعي من الانخراط بالعمل الحزبي

الصحة تكشف حقيقة ارتفاع إصابات الإيدز في الأردن

ديوان الخدمة: 7 آلاف وظيفة مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية

الجغبير: الصناعة الأردنية تعيش عصرها الذهبي

بيان صادر عن وزارة العدل

17.5 مليار دولار احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية

إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار في حوارة

السبت، 19-08-2023 04:37 م

اليابانيون يبتكرون طريقة للتغلب على حرارة الصيف

202381814165180714


الوكيل الإخباري- تستغل الشركات اليابانية سوقاً متنامياً للمنتجات لمساعدة الناس على التعامل مع حرارة الصيف، ببيع العديد من الأجهزة القابلة للارتداء، مثل السترات ذات المراوح المدمجة، ومبردات الرقبة والقمصان الباردة.

فيما يلي بعض الأمثلة على الأجهزة القابلة للارتداء التي تم انتاجها لمحاربة الطقس الحار، وفق ما أورد موقع إيه إف بي الإلكتروني:

اضافة اعلان


سترة بمراوح
أطلقت شركة وركمان، التي تصنع الملابس لعمال البناء، نسخة من السترات المزودة بمروحتين كهربائيتين بحجم راحة اليد تعملان ببطارية قابلة لإعادة الشحن. تقوم هذه التقنية بسحب الهواء لتوصيل الهواء البارد، بسرعات متغيرة، على جسم مرتديها.


تباع السترات بسعر يتراوح بين 12000 و 24000 ين (82-164 دولاراً).

أنابيب تبريد العنق
قالت نوزومي تاكاي من شركة إم آي كرييشنز، وهي شركة تبيع أنابيب تبريد العنق لعمال المصانع والمستودعات: "صنعت شركتنا مادة هلامية داخل أنابيب ذات ألوان زاهية، يمكنها تبريد العنق بعد وضعها  في الثلاجة لعشرين دقيقة، ويمكن أن يستمر مفعولها لمدة ساعة تقريباً". 


قمصان باردة
ابتكرت شركة ليبرتيا ومقرها طوكيو، سلسلة من الملابس، مثل القمصان والأكمام تحتوي على مطبوعات تجعل المستخدمين يشعرون بالراحة، خاصة عندما يتعرقون. وقالت الشركة، إن المطبوعات تستخدم مواد مثل إكسيليتول التي تتميز ببرودتها عند التفاعل مع الماء أو العرق. 

فساتين بمراوح
طورت شركة شيكوما، سترات وفساتين للمكتب مجهزة بمراوح كهربائية، تتميز هذه الملابس بتصميم خاص يحشر المراوح في طبقتين ويحافظ على الهواء البارد في الداخل.

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
631

أثناء استخدام سماعات الرأس.. خاصية جديدة في أندرويد 14 لحماية الأذن

file

طرق فعالة للتخلص من إدمان الهاتف

2023817181354316Y7

آبل تخفض إنتاج سلسلة آيفون 15 لهذا العام

202381723519178S9

عالم يستخدم سحابة غوغل لعلاج أمراض القلب والسرطان

sign-1732791_640

قريباً .. الغاء خاصية "البلوك" على هذا التطبيق !

202381720039602EJ

بخدعة بسيطة .. الذكاء الاصطناعي يخبرنا بالعمر الحقيقي للأشخاص