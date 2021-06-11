اليكم أهم مميزات سيجنال للأمان

الوكيل الإخباري - يدّعي تطبيق سيجنال أنه أكثر تطبيقات المراسلة أمناً منذ بدايته، وعلى الرغم من أن التطبيق قديم وليس حديثاً إلا أنه انتشر للغاية بعد تغريدة إيلون ماسك، ومشاكل واتساب الأخيرة مع سياسات استخدام بيانات المستخدمين.

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ويظن البعض أن سيجنال أكثر أمناً من واتساب وتيليجرام لأنه يعتمد على تقنيات تشفير أفضل ولا يتتبع استخدامك ولا يظهر الإعلانات، ولكن في الحقيقة فإن سيجنال يضم مجموعة من المميزات الأخرى التي تحمي بياناتك الشخصية.

إليكم مجموعة من أهم مميزات سيجنال للأمان:





حظر التقاط الشاشة أثناء المحادثات:

يمكنك التقاط الشاشة في جميع التطبيقات تقريباً، يستخدم هذه الخاصية الكثير حول العالم إما لمشاركة معلومة ما بشكل أفضل أو لاحتفاظ بسجل للرسائل.

ولكن يسمح لك تطبيق سيجنال بحظر التقاط الشاشة في المحادثات تحديداً، ويمكنك التقاط الشاشة في أي مكان آخر في البرنامج.

تسجيل الملاحظات السرية:

يستخدم البعض تطبيقات المحادثة مثل واتساب وتيليجرام في تسجيل الملاحظات، وذلك عن طريق ارسالها لأنفسهم في مجموعات من فرد واحد.

ولكن تطبيق سيجنال يسمح لك بتسجيل الملاحظات وكتابتها داخل التطبيق دون إرسالها لنفسك أو لأي شخص آخر.

وذلك عن طريق جزء خاص بالملاحظات يمكنك الوصول إليه من قائمة جهات الاتصال حيث تجد اختيار يدعى ملاحظات Note To Self.

خاصية منع لوحة المفاتيح من تسجيل ما تكتبه:

يعتمد تطبيق لوحة المفاتيح في جميع الهواتف على الذكاء الاصطناعي ليتعلم طريقة كتابتك، ومن ثم يقترحه لاحقاً.

هذا التعلم قد يعتبر اختراقاً لخصوصيتك، يسمح تطبيق سيجنال بحظر هذه الخاصية في لوحة المفاتيح داخله فقط.

خاصية تفعيل التوثيق الثنائي:

يستخدم تطبيق سيجنال خاصية التوثيق ثنائي الخطوات لمنع المتطفلين من الوصول لقائمة الدردشة وفتحه.

ويسمح لك سيجنال بوضع كلمة مرور خاصة به تحتاج لإدخالها في كل مرة تحاول فتحه، ويمكنك تفعيل هذه الخاصية من خلال التوجه إلى قائمة إعدادات الخصوصية ومن ثم تفعيل قفل التسجيل.

خاصية تعديل الصور داخل سيجنال:

ويوفر لك تطبيق سيجنال إمكانية تعديل الصور بشكل جيد داخل التطبيق، وتفيد هذه الخاصية في حالة إخفاء معلومات سرية أو أشخاص داخل الصورة قبل إرسالها مباشرةً.

ويمكنك أيضاً إضافة نص داخل الصورة أو تظليل أجزاء منها بألوان مختلفة.

وتستطيع حفظ الصورة في هاتفك لتستخدمها لاحقاً.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية













