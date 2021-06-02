الأربعاء 02-06-2021
الوكيل الاخباري

تحذير من سلوكيات خطيرة تسبب الإصابة بالفطر الأسود لمتعافي كورونا

قرارات حكومية مبشّرة للأردنيين خلال يوم واحد

يطلق زوجته بسبب تعليق على فيسبوك

الأمانة لـبرنامج الوكيل : تكثيف الرقابة على المنشآت في الصيف

صناعة الأردن: موافقة على نقل مواد كيميائية و خطرة عبر البريد السريع

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد توقف دام نصف سنة

أردني من السعودية : اشتراطات المنصة البرية صعبة للعودة

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي

لجان نيابية تبحث اليوم مواضيع تتعلق بمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة

خلال دقائق .. فاعل خير يتكفل بدفع فواتير كهرباء متراكمة على مواطن

الأربعاء، 02-06-2021 10:38 ص

اليك ابرز البدائل ل Google Photos لعام 2021

2021-01-04T120032Z_1256518921_RC201L9CSK9S_RTRMADP_3_ALPHABET-GOOGLE-UNION


الوكيل الإخباري - كانت Google Photos تقدم مساحة غير محدودة لمشتركيها، وهذا ما كان يميزها لذا قرر الكثيرون استخدامها.

اضافة اعلان

ولكن قررت جوجل أن تلغي مساحة التخزين غير المحدودة للخدمة بدايةً من 1 يونيو 2021، ولهذا فإن الجميع يبحث عن بدائل جيدة للخدمة.


 أفضل بدائل Google Photos لتخزين الصور: 

 

1- خدمة iDrive: 

يصف الكثيرين هذه الخدمة بأنها أفضل خدمة تخزين سحابي، وهذا لأنها تقدم عروض مختلفة على الخدمات المدفوعة.
ويعيب هذه الخدمة كون المساحة المجانية صغيرة بعض الشيء، فهي توفر لك 5 جيجابايت مجاناً. 

وتستطيع استخدامها عبر جميع أجهزتك، وتخزين الصور عليها مباشرةً دون العودة لتطبيق الخدمة. 

 

2- خدمة pCloud: 

وتمتاز هذه الخدمة بتقديمها لاشتراك مدى الحياة، وهذا يعني أنك تدفع ثمن الاشتراك مرة واحدة فقط.
هي توفر اختيارين فقط من ناحية المساحة: إما مساحة 500 جيجابايت أو مساحة 2 تيرابايت، ولا توجد مساحات في المنتصف.

وتعمل الخدمة على تأمين مساحة التخزين باستخدام معامل تأمين 256 بت، ويستخدم pCloud مجموعة من الشركات الكبيرة مثل تويتر . 

 

3-خدمة Adobe Creative Cloud: 

وتعرف خدمة Creative Cloud بأنها الاشتراك الشهري الذي يسمح لك باستخدام تطبيقات Adobe الرائدة لتعديل الصور.
ولكن توفر خدمة Creative Cloud أيضاً مساحة تخزين سحابي لحفظ الصور والملفات المختلفة، وهذا ما يجعلها بديل Google Photos للمصورين.

 

4-خدمة NordLocker:

وتأتي هذه الخدمة من شركة Nord التي توفر أحد أفضل تطبيقات VPN، ولذلك فهي تتمتع بحماية قوية لملفاتك.
وتستطيع استعادة الملفات المفقودة من على الخدمة بفضل خاصية النسخ الاحتياطي التلقائي، ويمكنك استخدام Nord Locker بشكل مجاني أو الاشتراك في الباقات المدفوعة. 

 

5- خدمة Apple One:

وتجمع هذه الخدمة جميع خدمات آبل السحابية في إشتراك واحد، حيث تحصل على مساحة تخزينية إضافية على iCloud.

وذلك بالإضافة إلى إشتراك مجاني في خدمة Apple TV+ و Apple Music و Apple Arcade. 
وتعتبر هذه الخدمة أفضل خدمة تخزين سحابي لمستخدمي أجهزة آيفون، وذلك لأنهم لن يحتاجوا لضبط الخدمة على هواتفهم.

 

 

المصدر - البوابة العربية للاخبار التقنية







 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9a7e272b-80ca-459b-834c-03512312ea65_16x9_1200x676

تويتر يطرح ميزة جديدة شبيهة بالقصص

161358

كيف توثق حسابك على تيك توك

143-123547-microsoft-nike-xbox-one-jordan-custom_700x400

صفقة حصرية من اكس بوكس بشأن تقنيات Dolby

GettyImages-951562278

رئيس شركة انتل يوضح حول ازمة النقص في اشباه الموصلات .. قد يستغرق سنوات

7394696-1335758674

تويتر تطرح ميزة جديدة تعتمد على مدى خطأك

medium_2021-06-01-ac7e074b59

قواعد جديدة من يوتيوب للمستخدمين والمدونين!

أخبار متعلقة
الإنترنت

بعيدا عن الانترنت .. حافظ على معلوماتك الشخصية لهذه الاسباب

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google

غوغل توجه دعوة يمكنها أن تقلب موازين عالم السيارات

czo2MjoiaHR0cHM6Ly9hbHdhdGFubmV3cy5uZXQvdXBsb2Fkcy9pbWFnZXMvMjAyMS8wNS8wMy8yMDY4ODAyLmpwZWciOw==

'مكالمات' تليغرام تشعل سوق تطبيقات المراسلات الفورية