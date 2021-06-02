اليك ابرز البدائل ل Google Photos لعام 2021

الوكيل الإخباري - كانت Google Photos تقدم مساحة غير محدودة لمشتركيها، وهذا ما كان يميزها لذا قرر الكثيرون استخدامها.

اضافة اعلان



ولكن قررت جوجل أن تلغي مساحة التخزين غير المحدودة للخدمة بدايةً من 1 يونيو 2021، ولهذا فإن الجميع يبحث عن بدائل جيدة للخدمة.



أفضل بدائل Google Photos لتخزين الصور:

1- خدمة iDrive:

يصف الكثيرين هذه الخدمة بأنها أفضل خدمة تخزين سحابي، وهذا لأنها تقدم عروض مختلفة على الخدمات المدفوعة.

ويعيب هذه الخدمة كون المساحة المجانية صغيرة بعض الشيء، فهي توفر لك 5 جيجابايت مجاناً.

وتستطيع استخدامها عبر جميع أجهزتك، وتخزين الصور عليها مباشرةً دون العودة لتطبيق الخدمة.

2- خدمة pCloud:

وتمتاز هذه الخدمة بتقديمها لاشتراك مدى الحياة، وهذا يعني أنك تدفع ثمن الاشتراك مرة واحدة فقط.

هي توفر اختيارين فقط من ناحية المساحة: إما مساحة 500 جيجابايت أو مساحة 2 تيرابايت، ولا توجد مساحات في المنتصف.

وتعمل الخدمة على تأمين مساحة التخزين باستخدام معامل تأمين 256 بت، ويستخدم pCloud مجموعة من الشركات الكبيرة مثل تويتر .

3-خدمة Adobe Creative Cloud:

وتعرف خدمة Creative Cloud بأنها الاشتراك الشهري الذي يسمح لك باستخدام تطبيقات Adobe الرائدة لتعديل الصور.

ولكن توفر خدمة Creative Cloud أيضاً مساحة تخزين سحابي لحفظ الصور والملفات المختلفة، وهذا ما يجعلها بديل Google Photos للمصورين.

4-خدمة NordLocker:

وتأتي هذه الخدمة من شركة Nord التي توفر أحد أفضل تطبيقات VPN، ولذلك فهي تتمتع بحماية قوية لملفاتك.

وتستطيع استعادة الملفات المفقودة من على الخدمة بفضل خاصية النسخ الاحتياطي التلقائي، ويمكنك استخدام Nord Locker بشكل مجاني أو الاشتراك في الباقات المدفوعة.

5- خدمة Apple One:

وتجمع هذه الخدمة جميع خدمات آبل السحابية في إشتراك واحد، حيث تحصل على مساحة تخزينية إضافية على iCloud.

وذلك بالإضافة إلى إشتراك مجاني في خدمة Apple TV+ و Apple Music و Apple Arcade.

وتعتبر هذه الخدمة أفضل خدمة تخزين سحابي لمستخدمي أجهزة آيفون، وذلك لأنهم لن يحتاجوا لضبط الخدمة على هواتفهم.

المصدر - البوابة العربية للاخبار التقنية















