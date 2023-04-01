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السبت، 01-04-2023 12:18 م

انتبهوا من رمز الـ 6 أرقام.. واتساب يحارب حيلة خطيرة جدا

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الوكيل الإخباري - لا تتوقف عمليات الاحتيال عبر تطبيق "واتساب"، إلا أنها بلغت مرحلة متطورة هذه الأيام.

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فقد عادت إلى الواجهة مجدداً، لكن بطرق مرعبة وخطيرة، لذلك على المستخدمين الحذر والانتباه وحذفها مباشرة.

انتبهوا من الـ 6 أرقام
فقد أعلن خبراء إنترنت أنهم بدأوا في تلقي تقارير تفيد بأن محبي تطبيقات الدردشة يتم استهدافهم مرة أخرى من خلال نص الكود المخيف المكون من 6 أرقام.


ورغم أن هذا الاحتيال ليس جديدا بعد أن استعمله متسللون في الماضي لمحاولة الوصول الكامل إلى الأجهزة والمحتوى الشخصي المخزن عليها، إلا أنهم نبهوا من خطورته هذه الأيام.

 

وشرحوا أن الحيلة تبدأ عندما تتلقى رسالة من صديق حقيقي تكون عبارة عن محادثة عادية معك، ويظهر في الوقت نفسه رمز مكون من 6 أرقام فجأة على جهازك.

في هذه المرحلة، سيقول الصديق إنه تم إرسال الرمز إلى جهازك عن طريق الخطأ، ويرجى إعادة توجيهه إليه، وفقا لـ "Mirror".


فإذا ما حدث هذا لك، عليك التوقف فورا وإنهاء المحادثة في الحال، لأن هاتف صديقك مخترق لا محال ودور جهازك بعده.


كما أوضحوا أن عملية الاحتيال تعمل لأن واتساب لن يسمح لجهاز جديد بالوصول إلى حساب ما لم يتم التحقق منه عبر هذا الرمز المكون من 6 أرقام بشكل عشوائي.


وشددوا على أن هذه هي الأرقام التي يحتاجها المتسللون للوصول إلى حسابك عبر التطبيق الأخضر.

 

خطوات أمان

يشار إلى أنه وبمجرد أن ترسل لهم الرمز، يعتقد واتساب أنها محاولة حقيقية لتسجيل الدخول إلى حسابك.

كما ستعمل المنصة بسبب فعلتك على تمكين الدردشة على الهاتف الذكي للمتسللين.


وإذا ما تم الاختراق، فيعني أن المتسللين سيصلون إلى مكالمتك ورسائلك، ويمكن لهم استهداف الأصدقاء والعائلة وطلب المال عبر روابط Paypal.


وهناك بعض النصائح الحيوية التي يجب على جميع مستخدمي واتساب معرفتها لتجنب الوقوع ضحية لهذا الهجوم، أهمها إعداد التحقق من خطوتين.


لمنح طبقة إضافية من الحماية لحسابك: انقر فوق الإعدادات> الحساب> التحقق بخطوتين> تمكين.

 

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