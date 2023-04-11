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الثلاثاء، 11-04-2023 11:55 ص

انتبهوا.. هذه الإصدارات من "آيفون" ستتوقف عن العمل الشهر القادم

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الوكيل الإخباري - بعد القرار المثير للجدل الذي اتخذته شركة "آبل"، بإيقاف تحديث الإصدارات القديمة لهواتفها "آيفون"، ستتوقف العديد من إصدارت الأجهزة الشهيرة عن العمل بداية من شهر مايو المقبل.

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وستختفي تطبيقات هامة من هواتف آيفون 5 أو النسخ الأقدم، ابتداء من مايو القادم، كما سيتم منع الدخول لخدمات الهاتف لكل من لم يحدث إلى "نظام تشغيل آبل 12.0" على الأقل.

كما ستفقد الإصدارات القديمة من نظام التشغيل لآبل بعض الميزات الضرورية، بما في ذلك الوصول إلى الخرائط، وتطبيق سيري، ومتجر التطبيقات، والعديد من التطبيقات الحيوية.

 

وقال حساب "Apple tipsterStellaFudge" المختص بمنتجات آبل: "اعتبارا من أوائل شهر مايو، سيتوقف الوصول إلى خدمات أبل، باستثناء آي كلاود، على الأجهزة التي تعمل بنظام"iOS 11".. من المحتمل أن تتلقى إشعارا يطالبك بالتحديث".


كما أوضح أنه إذا لم تتلق إشعارا يخبرك بتحديث جهاز آيفون الخاص بك، فيمكنك بسهولة تحديث برنامج النظام بنفسك باستخدام تطبيق الإعدادات بجهازك.

وما عليك سوى التوجه إلى الشاشة الرئيسية لجهاز آيفون، ثم النقر فوق رمز تطبيق الإعدادات، والانتقال إلى عام، ثم تحديث البرنامج.

 

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