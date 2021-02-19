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الجمعة، 19-02-2021 12:29 م

انتقادات وغضب.. تحذير من تحديث جديد لتطبيق واتساب !

21-05-20-812233171


الوكيل الاخباري - أعلن تطبيق "واتساب" التابع لشركة "فيسبوك"، أمس الخميس، أنه سيمضي قدما في تحديث سياسة الخصوصية، المثير للجدل، لكنه سيسمح للمستخدمين بقراءته "على مهل" وسيعرض أيضا إشعارا يقدم معلومات إضافية.

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كان تطبيق التراسل قد أبلغ المستخدمين في يناير/ كانون الثاني أنه يجهز سياسة جديدة للخصوصية، قد يتبادل بموجبها بيانات المستخدمين مع فيسبوك والشركات التابعة لها.

وأثار ذلك انتقادات عالمية ودفع المستخدمين للنزوح إلى تطبيقات منافسة، منها "سيجنال" و"تليغرام"، مما جعل "واتساب" يؤجل تطبيق السياسة الجديدة إلى مايو/ أيار ويوضح أن التحديث يركز على السماح للمستخدمين بمراسلة الشركات التجارية ولن يؤثر على المحادثات الشخصية.


وقال "واتساب" في أحدث تدوينة إنه سيبدأ في تذكير المستخدمين بمراجعة التحديثات والموافقة عليها لمواصلة استخدام المنصة.


وأضاف "أرفقنا المزيد من المعلومات لمحاولة معالجة المخاوف التي نسمعها"؛ وفقا لـ "رويترز".


وكان تطبيق "واتسآب" قد قام بالإعلان في الأيام الماضية عن عدد من شروط استخدامه الجديدة، والتي تضمنت ملخصا لكيفية مشاركة المعلومات مع "فيسبوك"، وكيف يمكن استخدام أي معلومات مشتركة.


وتنص سياسة الخصوصية الجديدة على أنه "كجزء من عائلة شركات "فيسبوك"، يتلقى "واتسآب" معلومات من هذه المجموعة، ويشارك المعلومات معها".

 

سبوتنيك

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