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السبت، 25-06-2022 02:38 م

انستغرام تطلق ميزة جديدة

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الوكيل الإخباري - تختبر شركة ميتا العديد من الخيارات الجديدة للمستخدمين للتحقق من عمرهم على منصة إنستغرام باستخدام صور سيلفي الفيديو، وسؤال الأصدقاء المشتركين عن أعمارهم، إضافة إلى تحميل إثبات الهوية الشخصية على الإنترنت.

وتقول الشركة "عندما نعرف ما إذا كان الشخص مراهقاً أي تحت سن الثامنة عشرة، فإننا نوفر له تجربة مناسبة لعمره مثل وضعه في حسابات خاصة بشكل افتراضي، ومنع الاتصال غير المرغوب به من البالغين الذين لا يعرفهم، والحد من الإعلانات التي تصله".

وستطلب الشركة، التحقق من عمر المستخدمين باستخدام أحد الخيارات الثلاثة: تحميل بطاقة الهوية الخاصة بهم أو تسجيل صورة شخصية بالفيديو أو سؤال الاصدقاء المشتركين للتحقق من عمرهم.

في 2019، بدأ إنستغرام يطلب من الأشخاص ذكر أعمارهم عند الاشتراك في الخدمة. يتطلب التطبيق ألا يقل عمر الأشخاص عن 13 عاماً للاشتراك. في بعض البلدان، يكون الحد الأدنى للسن أعلى.

وعقدت إنستغرام شراكة مع شركة يوتي، وهي شركة متخصصة في التحقق من العمر عبر الانترنت لضمان خصوصية المستخدمين.

يمكن للمستخدمين الآن اختيار تحميل صورة ذاتية للفيديو للتحقق من أعمارهم، حيث تعمل تقنية يوتي على تقدير عمر المستخدم بناء على ميزات وجهه، دون التعرف على شخصيته.

الخيار الآخر للتحقق من العمر هو الكفالة الاجتماعية حيث يمكن للمستخدم أن يطلب من متابعين مشتركين تأكيد عمره، ويمكن للمستخدم اختيار ثلاثة أشخاص لتأكيد العمر.

سيبدأ طرح ميزة التحقق من العمر الجديدة للمستخدمين في الولايات المتحدة، وسيظل المستخدمون قادرين على تحميل نموذج هوية مثل رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الشخصية للتحقق من أعمارهم، وفق ما أورد موقع ميترو الإلكتروني. 

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