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السبت، 14-11-2020 10:47 ص

انستغرام يطرح إعادة تصميم لصفحته الرئيسية

التقاط


الوكيل الإخباري _ تواصل منصة التواصل الإجتماعي "انستغرام" تطوير ميزاتها حيث انها اعلنت عن اعادة تصميم كبير للصفحة الرئيسية ، حيث انها ستضع علامة تبويب Reels جديدة في الأمام والوسط.

اضافة اعلان
 

بينما تستعد الشركة لوضع الإعلانات في المقاطع القصيرة، وحلت ميزة الفيديو التي تبلغ مدتها 15 ثانية "Reels" محل رمز "+" الذي يستخدمه الأشخاص لإنشاء منشورات جديدة، وهو الآن موجود في الجزء العلوي الأيمن من الصفحة الرئيسية.

 

كما انه سيتقاضى رسومًا من المشتريات التي تتم عبر التطبيق، وهو أمر حيوي للشركة المملوكة لفيس بوك لمواكبة المنافسة.


و سيلاحظ المستخدمون أيضًا أن زر "القلب" قد تم استبداله بعلامة التبويب "Shop" وهو الآن بجوار رمز المراسلة المباشرة في الأعلى.


المصدر : اليوم السابع 

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