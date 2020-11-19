انستغرام يوسع مزايا خاصية Guides لجميع مستخدميه

الوكيل الإخباري _ عمل تطبيق انستغرام على توسيع ميزة Guides التي تسهل على مستخدمي انستغرام العثور على المنتجات والأماكن والمنشورات التي يريدونها وتنظيمها ومشاركتها.

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وقد اشارت شركة انستغرام في احدى مشاركات المدونة:"عندما قدمنا" Guides لأول مرة في مايو، عملنا مع الخبراء والمبدعين لإنشاء أدلة تركز على نصائح الرفاهية، مثل كيفية الاعتناء بنفسك، أو الحفاظ على الاتصال بالآخرين، أو إدارة القلق والحزن أثناء COVID-19، بعد رؤية استجابة المجتمع وطلباته لزيادة التوفر، نعمل على توسيع نطاق المرشدين ليشمل الجميع وتسهيل إنشاءهم ".



وسيتمكن مستخدمو انستغرام من العثور على أدلة في الملف الشخصي ومشاركتها عبر القصص وفي الرسائل المباشرة، وستأتي أدلة منتجات محددة مع دعم ليتم عرضها في متجر انستغرام، وهو قسم جديد تمت إضافته مؤخرًا على الصفحة الرئيسية للتطبيق.

المصدر : اليوم السابع

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