انستغرام Reels يحصل على ميزة التسوق

الوكيل الإخباري _ يواصل تطبيق انستغرام المملوك لفيس بوك في تطوير ميزاته حيث انه عمل على إضافة دعم للتسوق من خلال Reels والتي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة.

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واشار انستغرام الى إن الميزة الجديدة سيتم طرحها عالميًا لـ Reels، والتي تنضم الآن إلى Feed وStories وLive وIGTV كـ مكان للتسوق من داخل تطبيق انستغرام.



حيث ستحصل الشركات والمبدعين على الدعم لتضمين علامات منتجاتهم على Reels، وستعرض Reels التي تعرض المنتجات تسمية توضيحية "عرض المنتجات" في الجزء السفلي والتي يمكن للمشاهدين النقر عليها لاستكشاف المنتجات المميزة وشرائها وحفظها.







بالاضافة الى وجود خيار لإضافة علامة "محتوى مرتبط بعلامة تجارية" لمنشئي المحتوى لجعلها أكثر شفافية للمشاهدين للتمييز بين التوصيات المدفوعة والحقيقية.

المصدر : اليوم السابع







