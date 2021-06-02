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الأربعاء، 02-06-2021 02:01 م

انطلاق أمازون برايم داي في 21 يونيو

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة أمازون رسميًا أن أمازون برايم داي Amazon Prime Day، حدث التسوق السنوية للشركة، يقام يوم الاثنين، 21 يونيو وحتى 22 يونيو.

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وعقدت الشركة تاريخياً حدث التسوق السنوي في منتصف شهر يوليو، ولكنها أجلت حدث العام الماضي حتى شهر أكتوبر بسبب جائحة فيروس كورونا.


وفي أحدث تقرير للأرباح، أكدت أمازون سابقًا أن حدث برايم داي Prime Day لهذا العام يعقد في الربع الثاني.

 

ومثل السنوات السابقة، يمكنك توقع الحصول على خصومات على سماعات الأذن اللاسلكية، وأجهزة التلفزيون من جميع الأحجام والأنواع، وألعاب الفيديو، والمزيد.

وأصبح حدث برايم داي Prime Day واحدًا من أفضل الفرص للحصول على الصفقات.

وتقول أمازون: إن حدث برايم داي لهذا العام يضم ملايين الصفقات من أفضل العلامات التجارية وأكثر من مليون صفقة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.


وأوضحت عملاقة التجارة الإلكترونية أنها تستثمر أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة خلال حدث برايم داي.


ويحصل أعضاء برنامج برايم Prime على رصيد بقيمة 10 دولارات لاستخدامه خلال حدث Prime Day إذا أنفقوا 10 دولارات في أنشطة تجارية صغيرة محددة عبر أمازون من 7 يونيو حتى 20 يونيو.

 

أمازون برايم داي:

 

ومثل الحدث البارز مصدر دخل كبير لإيرادات الشركة، التي حققت صافي مبيعات بقيمة 108.5 مليار دولار في الربع الأول.


ويشهد الحدث خصومات حصرية على أجهزة أمازون، والملابس، والإلكترونيات، ومجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية الأخرى.


وكسب البائعون الخارجيون وحدهم أكثر من 3.5 مليارات دولار خلال الحدث الذي استمر لمدة يومين العام الماضي. ومع ذلك، لم تكشف عملاقة التجارة الإلكترونية عن إجمالي أرقام المبيعات.

 

 

المصدر - البوابة العربية للاخبار التقنية



 




 

 


 

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