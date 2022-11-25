السبت 26-11-2022
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ايلون ماسك: شارات ذهبية ورمادية وزرقاء لتوثيق حسابات تويتر الاسبوع المقبل

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الجمعة، 25-11-2022 11:29 م

ايلون ماسك: شارات ذهبية ورمادية وزرقاء لتوثيق حسابات تويتر الاسبوع المقبل

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الوكيل الاخباري - صدم المالك الجديد لمنصة " تويتر" إيلون ماسك العالم، بعد أن أكد بان العمل سيبدأ قريباً بشارات توثيق جديدة من ألوان مختلفة لتمييز الحسابات الموثقة على الشبكة الاجتماعية "تويتر".

وقال ماسك: " آسف للتأخير، نحن بصدد إطلاق فيريفايد (Verified) يوم الجمعة من الأسبوع المقبل".

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وأوضح أن شارة ذهبية ستخصص للشركات، وشارة رمادية للحكومات وزرقاء للأفراد ، منوهاً إلى أن كل الحسابات التي يتم التحقق منها سيتم توثيقها يدوياً قبل إرفاق علامة التحقق بها.


وبين إن كل الحسابات الفردية الموثقة ستُرفق بالشارة الزرقاء نفسها، وأنه قد يظهر على بعضها لاحقاً رمز ثانوي صغير يوضح ما إذا كانت تنتمي إلى مؤسسة في حال كانت هذه المؤسسة وثقتها على هذا الأساس. ( الرياض


 




 

 


 

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