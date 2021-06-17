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الخميس، 17-06-2021 12:19 م

بإستخدام كاميرا هاتف اندرويد .. كيفية قراءة رمز الاستجابة السريعة QR

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الوكيل الإخباري - يعد رمز الاستجابة السريعة أو QR Code طريقة سريعة وسهلة لمشاركة أنواع مختلفة من المعلومات عن طريق مسح الرمز ضوئيًا بإستخدام كاميرا الهاتف.

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كيفية قراءة رمز الاستجابة السريعة باستخدام كاميرا هاتف أندرويد:

لمسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام كاميرا هاتف أندرويد، تحتاج أولًا إلى تحديد موقع عدسة جوجل وفتحه.
وإذا كنت تعمل بإصدار نظام التشغيل أندرويد 8 أو 9 أو 10 فيمكن العثور عليه داخل مساعد جوجل.

ومع ذلك إذا كنت تعمل بإصدار نظام التشغيل أندرويد 11 فستجده في شريط بحث جوجل على الشاشة الرئيسية.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
1- ابحث عن شعار عدسة جوجل في مساعد جوجل الافتراضي Google Assistant أو رمز الكاميرا الصغير في شريط بحث الشاشة الرئيسية أو التطبيق ثم اضغط عليه.
2- إذا كانت كاميرا هاتف أندرويد الخاص بك تحتوي على عدسة جوجل فإضغط على شعار العدسة في تطبيق الكاميرا.
3- بعد فتح عدسة جوجل، وجه كاميرا الهاتف إلى رمز الاستجابة السريعة لقراءته.
4- بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة بإستخدام عدسة جوجل على هاتف أندرويد الخاص بك، ستتمكن على الفور من رؤية الرابط أو النص أو أي بيانات من المفترض أن يعرضها الرمز.
5- وتظهر النتائج في الوقت الفعلي ولا يستغرق تحميلها أي وقت على الإطلاق، بشرط أن يكون لديك اتصال إنترنت مستقر.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 




 

 


 

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