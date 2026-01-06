بابتكارات نوعية.. معرض CES 2026 يكشف ملامح مستقبل التكنولوجيا

الوكيل الإخباري- انطلق اليوم الأول من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 بعرض مجموعة واسعة من الابتكارات التكنولوجية المتميزة.

وتركّزت العروض على الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الشاشات المتقدمة، والأجهزة المنزلية الذكية. فقدمت شركات التلفزيون شاشات OLED محسّنة بألوان وصوتيات متطورة، مع أنظمة ذكاء اصطناعي لتحسين تجربة المشاهدة تلقائيًا.



وكشف المعرض عن روبوتات ذكية متعددة الأغراض، وأجهزة منزلية ذكية، وهواتف متقدمة مثل سامسونج غالاكسي Z TriFold بشاشة ثلاثية الطي، إضافة إلى سماعات وإكسسوارات صوتية مبتكرة وأجهزة قابلة للارتداء لمتابعة النشاطات اليومية.



تستهدف هذه المنتجات المستخدمين الباحثين عن أداء عالٍ وتكامل سلس مع البيئات الذكية الحديثة.