باحثون يكتشفون اختراق 100 ألف حساب في فيسبوك

الوكيل الإخباري _ كشف باحثون أمنيون عن عملية احتيال عالمية واسعة النطاق تستهدف مستخدمي فيسبوك حيث تم اختراق 100 ألف حساب في فيسبوك وذلك بعد ان ترك مجرمي الإنترنت قاعدة البيانات مكشوفة .

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وقد وجد الباحثون في قاعدة التخزين اسماء المستخدمين وكلمات المرور لما لا يقل عن 100000 ضحية.

وقال الباحثون: إن مجرمي الإنترنت الذين يقفون وراء عملية الاحتيال كانوا يخدعون ضحايا فيسبوك لتقديم بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى حساباتهم باستخدام أداة تتظاهر بالكشف عن من كان يزوّر ملفاتهم الشخصية.





ليقوم المحتالون باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول المسروقة لمشاركة تعليقات غير مرغوب فيها على منشورات فيسبوك عبر حسابات الضحايا المخترقة.

حيث أدت جميع هذه المواقع في النهاية إلى منصة مزيفة لتداول البيتكوين تُستخدم لخداع الأشخاص للحصول على إيداعات لا تقل عن 250 يورو”.



المصدر : صدى البلد

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